ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

和尚遇到女強人　命理師曝林志玲Akira「前世情」

記者許逸群／台北報導

「台灣第一名模」林志玲與日本男團「EXILE」AKIRA閃電結婚，塔羅牌專家小孟老師幫他們倆抽到戀人牌逆位，顯示林認為AKIRA是很乖、很聽話又溫柔的男子。小孟老師透露，牌面顯示，AKIRA的個性非常幽默且好懂，林也會很保護這段感情，更推測兩人一年內有小孩的機率性頗高。

►點我看【林志玲閃嫁AKIRA】相關報導

▲▼林志玲結婚。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

請繼續往下閱讀...

▲林志玲宣布與AKIRA結婚。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

小孟老師表示，就前世今生來說，言承旭前世是青樓女子，不時到廟裡祈求早日脫身離開紅塵，林志玲是名和尚，AKIRA則是名到大陸經商的印度女強人。小孟透露，言承旭在前世就對林志玲產生情愫，林雖心動，但仍發揮自制力，遠走他鄉修行，因沒有渡到兩人的緣分，情續今世。

▲小孟老師。（圖／翻攝自小孟老師臉書）

▲小孟老師算出林志玲與AKIRA的前世情。（圖／取自小孟老師臉書）

反觀，AKIRA在前世對林志玲相當心動，時常讚助法會物品，甚至幫忙蓋廟，林都知對方的用意，但只能默默有著小情愫。後來AKIRA死於瘟疫，林幫忙埋葬與超渡，往生後，AKIRA常常顯靈來協助林。小孟表示，前世得知AKIRA幫林一把，林往後也會幫AKIRA一把，未來AKIRA必會更為大紅大紫。

相差7歲的林志玲和AKIRA從好友變成夫妻，「我們是多年的好朋友，時間讓倆人的羈絆加深，從去年就以結婚為前提交往」，談到老公則說「他是一個爽朗、溫暖，有男人味又有孩子氣的人。」AKIRA也表示：「我們互相吸引對方，強烈希望能夠成為彼此人生的伴侶，從去年交往到現在，兩人感情越來越好，也越來越契合。」

推薦閱讀

AKIRA為林志玲「準備全中文聲明」　娶走華人女神承諾：我會珍惜她

AKIRA為林志玲「準備全中文聲明」　娶走華人女神承諾：我會珍惜她

林志玲「親筆信」告白！　對的時間遇到AKIRA：讓過去過去

林志玲「親筆信」告白！　對的時間遇到AKIRA：讓過去過去

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

黃子佼一收工「收到林志玲私訊」：還在瞭解發生什麼事

黃子佼一收工「收到林志玲私訊」：還在瞭解發生什麼事

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

林志玲閃婚AKIRA　小S驚「實在太另類」：當然要祝福她

林志玲閃婚AKIRA　小S驚「實在太另類」：當然要祝福她

情纏17年！　林志玲「不會說謊」忍淚斷開言承旭

情纏17年！　林志玲「不會說謊」忍淚斷開言承旭

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

言承旭「這敗筆」錯過林志玲！　她等17年放棄了...半年姊弟戀「閃嫁日本老公」

林志玲沒嫁言承旭「F4魔咒徹底成真！」　轟烈熱戀4女神全沒走到終點

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

賀一航棄化療　楊烈大腸癌15年：我從不信偏方

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林志玲, akira, 小孟老師

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王淨被他公主抱求婚！　自爆「隨時可嫁」：感覺對就來吧
  2. 95歲「全台最高齡博士」　真實身份是：熊仔爺爺！
  3. 鄭可強土耳其商演遇偶像　任賢齊「後台暖舉」超貼心
  4. 林志玲、AKIRA都他朋友！木村拓哉發文了　興奮狂喊恭喜
  5. 被辱罵「扎小人詛咒趙薇」怒提告！　林心如收判決書後…下步舉動被讚爆
  6. 布萊德利庫柏與4年女友真的分了！　提行李搬家分居…網瘋猜「卡卡是小三」
  7. 許維恩辣穿「上深V下高衩」性感泳衣　霸氣回無縫風波：不會被打倒
  8. 和尚遇到女強人　命理師曝林志玲Akira「前世情」
  9. 公車前後晃！潔哥被15歲底迪「前面貼咖撐」：升旗了　回頭一看他表情逐漸母湯
  10. 抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366