和尚遇到女強人　命理師曝林志玲Akira「前世情」

記者許逸群／台北報導

「台灣第一名模」林志玲與日本男團「EXILE」AKIRA閃電結婚，塔羅牌專家小孟老師幫他們倆抽到戀人牌逆位，顯示林認為AKIRA是很乖、很聽話又溫柔的男子。小孟老師透露，牌面顯示，AKIRA的個性非常幽默且好懂，林也會很保護這段感情，更推測兩人一年內有小孩的機率性頗高。

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▲林志玲宣布與AKIRA結婚。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

小孟老師表示，就前世今生來說，言承旭前世是青樓女子，不時到廟裡祈求早日脫身離開紅塵，林志玲是名和尚，AKIRA則是名到大陸經商的印度女強人。小孟透露，言承旭在前世就對林志玲產生情愫，林雖心動，但仍發揮自制力，遠走他鄉修行，因沒有渡到兩人的緣分，情續今世。

▲小孟老師算出林志玲與AKIRA的前世情。（圖／取自小孟老師臉書）

反觀，AKIRA在前世對林志玲相當心動，時常讚助法會物品，甚至幫忙蓋廟，林都知對方的用意，但只能默默有著小情愫。後來AKIRA死於瘟疫，林幫忙埋葬與超渡，往生後，AKIRA常常顯靈來協助林。小孟表示，前世得知AKIRA幫林一把，林往後也會幫AKIRA一把，未來AKIRA必會更為大紅大紫。

相差7歲的林志玲和AKIRA從好友變成夫妻，「我們是多年的好朋友，時間讓倆人的羈絆加深，從去年就以結婚為前提交往」，談到老公則說「他是一個爽朗、溫暖，有男人味又有孩子氣的人。」AKIRA也表示：「我們互相吸引對方，強烈希望能夠成為彼此人生的伴侶，從去年交往到現在，兩人感情越來越好，也越來越契合。」