唱X小！康康台上「被丟菸灰缸」　惡煞被帶走秒變鱉三

記者許逸群／台北報導

藝人康康曾在Pub駐唱，練就一身說學逗唱好功夫，但遇過的客人千奇百怪，甚至曾無辜被台下的客人砸煙灰缸，對方還一臉凶神惡煞地嗆「唱X小」，但被警衛帶走時卻「一秒變癟三」。

▲康康在Pub駐唱練就一身說唱功力。（圖／年代提供）

入圍第30屆金曲獎台語男歌手的康康日前上年代《MUCH金點秀》，分享當年在Pub駐唱的經歷。他透露，當時舞廳流行男女合舞，有一個女生跳到一半，被男生當場甩了出去，女生重心不穩撞到正在唱歌的他，麥克風架直接敲到他頭部，就醫苦縫6針，他笑稱因當時是雞年，額頭留的是「雞疤」。

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不僅如此，康康曾被酒醉客人要求模仿已故女星鄧麗君，反應靈敏的他，乾脆平躺在舞台上「裝死」，巧妙化解危機。另外，他還曾歌唱到一半，橫空飛來一個煙灰缸，莫名被對方嗆「唱X小」，所幸隨即有警衛過來關切，才緩和整起事件。

康康在2002年的歌曲《兵變》道盡許多男人的心聲，他表示21歲時談遠距離戀愛，兩人分別在高雄與新竹通信，甜蜜地在每封信寫上編號，直到第366封時，竟收到對方的結婚喜帖，定睛一看，原來新郎是自己的好友，痛心地說「新郎不是我」，劇情宛如八點檔。

▲艾成曾在大安區駐唱。（圖／年代提供）

另外，來自馬來西亞的艾成曾在大安區駐唱過，其中彭佳慧、黃小琥、李聖傑與傅薇都是從該店發跡。艾成在節目中一展歌喉，以《我最搖擺》、《對你愛不完》炒嗨氣氛，最後改編周杰倫的《霍元甲》，把《金包銀》歌詞巧妙融入，表演驚豔四座。

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