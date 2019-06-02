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獨／許效舜撐到錄完「對不起」送急診　瘋神班底淚崩：最累的是他

記者許逸群／台北報導

56歲的藝人許效舜全身病痛不少，錄影期間痛風發作的事情不時發生，日前才進行左膝膝關節手術，敬業程度無須多言。許效舜主持的《瘋神無雙》播出近9年，培育出許多新生代藝人，節目班底對這位老大哥相當尊敬，更透露某次看到許效舜痛風發作硬撐到錄完，甚至還跟大家道歉，讓許多人忍不住流下眼淚。

▲▼衛視中文台《瘋神無雙》-主持人許效舜膝關節手術後首錄訪問-（前排左起）香蕉,許效舜,逸祥,阿虎,Landy,沛沛,佩遙,Yunnie,Mia。（圖／記者黃克翔攝）

許效舜帶領《瘋神》多年，培育出許多新生代藝人。（圖／記者黃克翔攝）

《瘋神》現階段班底阿虎、香蕉、山豬、逸祥、奇奇與佩遙等人，跟著許效舜學習表演經歷多年，對於前輩的諄諄教誨，他們都放在心裡，而讓他們最感動的，莫過於是許效舜的敬業態度，以及對表演的熱忱。他們提到，許效舜偶爾會痛風發作，在休息室面露痛苦的表情，但一到場上，那些病痛似乎一掃而空，彷彿沒發生過這一切似的，讓人敬佩。

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▲▼2018第53屆電視金鐘獎頒獎典禮星光大道, 許效舜,《瘋神無雙》團隊。（圖／攝影中心攝）

▲許效舜去年以《瘋神》入圍綜藝節目主持人獎。（圖／攝影中心）

當然，許效舜也有撐不住的時候。他曾在某段時間表演工作銜接太過忙碌，一到棚內就已有些頭暈目眩症狀，甚至發生眼前全黑的情形，沒想到想吃藥與喝黑咖啡舒緩，意外產生心悸而趕緊就醫。其中，最讓團隊不捨的，莫過於是某次許效舜痛風發作硬撐，錄影後還跟大家道歉，讓人心疼。

▲郭子乾《瘋神無雙》當模仿王。（圖／衛視中文台提供）

▲《瘋神》多年來嘗試過不少搞笑主題。（圖／衛視中文台提供）

許效舜有次錄影痛風發作，在場邊痛到掉眼淚，但還是硬撐把腳本錄完。讓團隊心疼的不僅如此，當錄影結束後，只見許效舜跟大夥道歉說「對不起」，隨時趕去掛急診，節目班底佩遙當場忍不住落下淚來，她說：「聽到老大哥為自己的堅持，然後覺得耽誤到大家跟大家對不起，其實最辛苦的舜哥，真的很謝謝舜哥帶領我們大家。」

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許效舜, 瘋神, 瘋神無雙

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