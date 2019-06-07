直擊／淡水端午大拜拜　《瘋神》男星香蕉沿路「撿垃圾」

記者許逸群／新北報導

端午期間，新北市淡水區今（7日）舉行年度遶境大拜拜，街道上熱鬧非凡。有眼尖民眾發現，男藝人香蕉（王俊傑）沿著遶境路線撿垃圾，只見他拿著夾子與黑色垃圾袋穿梭在人群中，188公分的他不時彎腰蹲在路旁，身上清楚可見滿滿的汗珠，行為令人敬佩。

▲▼藝人香蕉在遶境大拜拜周邊撿垃圾。（圖／網友提供）

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一名網友向《ETtoday星光雲》透露，約莫晚間7點左右，在觀看淡水大拜拜時，看到一個熟悉的面孔，隨即立刻想起是《瘋神無雙》的藝人香蕉。網友表示，香蕉在街道上拖著一個大垃圾袋撿垃圾，途中也有許多人認出香蕉，紛紛要求合照或是在旁拍他，還有不少人稱讚香蕉給予鼓勵。

▲香蕉與民眾合影。（圖／網友提供）

出道自《瘋神無雙》的香蕉，不僅是《寶島神很大》的主持人，更是土生土長的淡水人。《ETtoday星光雲》記者致電香蕉，他受訪表示從下午開始就跟著遶境拍攝紀錄片，想要好好地介紹淡水在地文化，但在看到路旁留下的垃圾後，他臨機一動，準備了幾個垃圾袋與夾子，除紀錄傳統文化，也想為淡水盡一份心力，希望減少外界對廟宇文化不好的觀感。撿了多少？他表示已經兩袋。

▲不少民眾認出香蕉。（圖／網友提供）

有被民眾認出來嗎？香蕉害羞地說有一些，但也有人叫不出他的名字，只說在電視上看過他，他則都會一一自我介紹「我是香蕉」。他透露，自己有在經營YouTube，屆時紀錄影片也會上傳，希望能夠透過這次機會，好好地介紹淡水文化給大家。