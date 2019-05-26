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吳宗憲曝KID「18個月」走不出許維恩情傷：祝福的話如何說

記者許逸群／台北報導

女星許維恩的馬來西亞籍師弟呂銳今（26日）在IG公開認愛，吳宗憲錄中天《小明星大跟班》受訪時表示，「Kid難過是一定會難過的，等於是小兵變，離不開心裡，痛苦是永遠都會在的。」吳宗憲表示，KID這些日子來一直走不出情傷，「祝福的話叫他如說出口？」

▲吳宗憲。（圖／記者許逸群攝）

▲吳宗憲曝Kid一直走不出心裡那關。（圖／記者許逸群攝）

KID與許維恩在2017年11月分手，至今已經過18個月，但吳宗憲透露，KID始終走不出心裡那關。雖然明白KID的心情，不過吳宗憲仍告知KID得維持藝人的專業，「上了節目，家裡出現多慘痛的事都一樣要開心快樂，把歡樂帶給大家，這才叫做專業，身為一個藝人一定要開心快樂。」

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▲▼呂銳、許維恩。（圖／翻攝自呂銳IG）

▲呂銳在IG認愛許維恩。（圖／翻攝自呂銳IG）

吳宗憲表示，今也與當兵放假的KID聯繫過，有安慰對方嗎？吳宗憲說：「叫他好好當兵啊，要不然要怎麼辦，把槍出來啊？」另外，吳宗憲也開玩笑地說：「第一次看到這個人（呂銳），跟KID怎麼長那麼像！」

對於呂銳突然在IG公開認愛的動作，許維恩則透過經紀公司表示：「一直以來一樣工作為主，無法避免工作合作，感情部分謝謝你們關心。」沒有正面回應兩人交往與否。

▲KID近照曝光。（圖／翻攝自IG／KID）

▲KID目前正在當兵。（圖／取自KID臉書）

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吳宗憲, 許維恩, kid, 呂銳

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