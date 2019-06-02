ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

拐拐露半球吸睛　粉絲搶拍照「撞破頭滿地血」急送醫

記者許逸群／台北報導

「性感女神」拐拐（許萌希）今（2日）擔任服飾品牌一日店長，換裝成「勾心慾望黑天使」，巧妙地露出東西半球，性感又不失典雅。現場湧入上百名粉絲，沒想到有粉絲為了搶拍照，在人群中不慎跌倒撞到頭當場「濺血」，已趕緊到醫院做治療，所幸沒有大礙，拐拐事後也到醫院關心粉絲。

▲▼拐拐。（圖／Check2Check提供）

▲拐拐擔任服飾品牌一日店長。（圖／Check2Check提供）

現場吸引許多粉絲到場，沒想到發生意外插曲。有粉絲為了搶拍拐拐美照，不慎跌倒雙傷頭部，地板上血跡斑斑，主辦方也趕緊協力將粉絲送醫，所幸沒有大礙。雖然事發時現場活動仍在進行中，但心繫粉絲的拐拐，也在活動後趕緊到醫院關心受傷粉絲。

請繼續往下閱讀...

▲▼拐拐活動現場有粉絲受傷「見紅」。（圖／讀者提供）

▲現場血跡斑斑。照片經黑白處理。（圖／讀者提供）

▲▼拐拐。（圖／Check2Check提供）

▲拐拐活動後趕赴醫院關心粉絲。（圖／Check2Check提供）

拐拐現身京站，各攤位被擠得水洩不通，可見其超高人氣與魅力。在與粉絲互動的過程中，拐拐先親切地詢問女粉絲的尺寸，再帶到攤位前選泳裝並換裝，把粉絲打造成「S’dare女神2.0」，接著抽中男粉絲上台為她擦防曬乳，還有粉絲直接上台壁咚拐拐，引起現場騷動尖叫，讓她臉紅害羞。

▲▼拐拐。（圖／Check2Check提供）

▲拐拐與粉絲近距離互動。（圖／Check2Check提供）

拐拐先前和網紅好友森田合作美胸泳裝品牌，同時擔任代言躍上熱搜，日前更與團隊遠赴菲律賓的巴拉望，拍攝最新的性感形象照與宣傳影片。拐拐在無人島嶼的秘境海灘捕捉神級美景，粉絲和好友們看得心花怒放，並且羨慕她能出國工作，邊拍邊玩，還能留下美美的回憶。 

這趟工作堪稱「鐵人行程」，她每天早上4點半化妝後就一直拍到天黑，每天長達15小時的工時讓她幾乎吃不消。她坦言，雖然出道10年，至今在拍照狀態下還是會相當緊張，甚至都食不下嚥，所以即便到了菲律賓也和美食無緣。更苦情的是，最後一天要拍影音時天色昏黑，還下滂沱大雨。

推薦閱讀

吳宗憲曝KID「18個月」走不出許維恩情傷：祝福的話如何說

吳宗憲曝KID「18個月」走不出許維恩情傷：祝福的話如何說

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

唱X小！康康台上「被丟菸灰缸」　惡煞被帶走秒變鱉三

唱X小！康康台上「被丟菸灰缸」　惡煞被帶走秒變鱉三

獨／許效舜撐到錄完「對不起」送急診　瘋神班底淚崩：最累的是他

獨／許效舜撐到錄完「對不起」送急診　瘋神班底淚崩：最累的是他

獨家／Gino車上密會《甘味人生》小10歲女星臧芮軒

獨家／Gino車上密會《甘味人生》小10歲女星臧芮軒

離螢幕7公尺才看得到！廖人帥「隱形的MV」神作超狂

離螢幕7公尺才看得到！廖人帥「隱形的MV」神作超狂

60歲孔鏘全身病「隨時斷氣」　職災惹禍硬撐不拿枴杖

60歲孔鏘全身病「隨時斷氣」　職災惹禍硬撐不拿枴杖

獨家／飯店人員強吻「伸手進衣」　《在不瘋狂》婷婷回房崩潰

獨家／飯店人員強吻「伸手進衣」　《在不瘋狂》婷婷回房崩潰

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

混血妻「上空浴室自拍」！深夜破尺度福利照　惹網噴鼻血：扣哥快回家

20歲冠軍嫩模「高鐵上心臟病驟逝」　2天前才拍雜誌..消息曝光同業傻了

《玩很大》新陣容出現「綜藝大哥」！　粉絲high爆：黃隊必贏

同框江宏傑姊姊！　福原愛曬照慶生…「女神級顏值」掀日網暴動

《Voice3》分屍殺人魔真面目揭曉！演員名字登熱搜第一

女兒、舊愛都離世了！　基努李維孤單18年「只剩下自己」痛揭心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

拐拐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 秦嵐認了凍齡美貌靠「科技」　吐娛樂圈現實：上鏡演員私下瘦得跟鬼一樣！
  2. 《霹靂火》秦楊凱道卡C位　挺韓國瑜到底：我戲都推掉了
  3. 邱勝翊遭弟「設陷阱」提問！邱宇辰反被爆借車把妹
  4. 親弟離世2個月「遇見很像你的人」　孟耿如：努力跟想念的傷痛共存
  5. 拐拐露半球吸睛　粉絲搶拍照「撞破頭滿地血」急送醫
  6. GD親姐熱戀44歲男星！　對方與「雪莉前男友同名」爆10月結婚
  7. WINNER姜昇潤「頸椎突出」急送醫！　行程喊卡道歉
  8. 小S「躺著被化妝」睡死嘴大開　鏡頭拉近..畫面超母湯網笑炸！
  9. Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網
  10. 蔡阿嘎被婆媽認出求合照！曝每人「必問這題」…他一聽傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366