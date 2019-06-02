拐拐露半球吸睛　粉絲搶拍照「撞破頭滿地血」急送醫

記者許逸群／台北報導

「性感女神」拐拐（許萌希）今（2日）擔任服飾品牌一日店長，換裝成「勾心慾望黑天使」，巧妙地露出東西半球，性感又不失典雅。現場湧入上百名粉絲，沒想到有粉絲為了搶拍照，在人群中不慎跌倒撞到頭當場「濺血」，已趕緊到醫院做治療，所幸沒有大礙，拐拐事後也到醫院關心粉絲。

▲拐拐擔任服飾品牌一日店長。（圖／Check2Check提供）

現場吸引許多粉絲到場，沒想到發生意外插曲。有粉絲為了搶拍拐拐美照，不慎跌倒雙傷頭部，地板上血跡斑斑，主辦方也趕緊協力將粉絲送醫，所幸沒有大礙。雖然事發時現場活動仍在進行中，但心繫粉絲的拐拐，也在活動後趕緊到醫院關心受傷粉絲。

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▲現場血跡斑斑。照片經黑白處理。（圖／讀者提供）

▲拐拐活動後趕赴醫院關心粉絲。（圖／Check2Check提供）

拐拐現身京站，各攤位被擠得水洩不通，可見其超高人氣與魅力。在與粉絲互動的過程中，拐拐先親切地詢問女粉絲的尺寸，再帶到攤位前選泳裝並換裝，把粉絲打造成「S’dare女神2.0」，接著抽中男粉絲上台為她擦防曬乳，還有粉絲直接上台壁咚拐拐，引起現場騷動尖叫，讓她臉紅害羞。

▲拐拐與粉絲近距離互動。（圖／Check2Check提供）

拐拐先前和網紅好友森田合作美胸泳裝品牌，同時擔任代言躍上熱搜，日前更與團隊遠赴菲律賓的巴拉望，拍攝最新的性感形象照與宣傳影片。拐拐在無人島嶼的秘境海灘捕捉神級美景，粉絲和好友們看得心花怒放，並且羨慕她能出國工作，邊拍邊玩，還能留下美美的回憶。

這趟工作堪稱「鐵人行程」，她每天早上4點半化妝後就一直拍到天黑，每天長達15小時的工時讓她幾乎吃不消。她坦言，雖然出道10年，至今在拍照狀態下還是會相當緊張，甚至都食不下嚥，所以即便到了菲律賓也和美食無緣。更苦情的是，最後一天要拍影音時天色昏黑，還下滂沱大雨。