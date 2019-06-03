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問「《大集合》何時來」苦等2年　103歲嬤終於等到胡瓜

記者許逸群／台北報導

《綜藝大集合》日前到土城「永福巖祖師廟」錄製外景，主持人胡瓜、阿翔與謝忻魅力驚人，現場人山人海，讓胡瓜印象最深刻的是，有位80幾歲戴著護腰的阿嬤，錄影不但自拿板凳擠到最前面，還跟10幾歲學生們一起競爭要抽8800元獎金，沒抽到還像個孩子一樣不甘願，讓胡瓜哭笑不得。

▲▼《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

▲103歲嬤相當期待現場看《大集合》。（圖／民視提供）

節目開播以來陪伴過許多長者，現場有位103歲的人瑞阿嬤也在場邊默默觀看，胡瓜得知之後立刻衝上前訪問她，還自掏腰包加碼送上6000元大紅包，祝福她老人家身體健康。人瑞阿嬤耳聰目明，不但可以表達喜歡胡瓜，還說她生了8位小孩，大女兒都84歲了，讓胡瓜還比起大拇指說讚嘆佩服。

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▲▼《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

▲胡瓜自掏腰包送上6千元紅包。（圖／民視提供）

人瑞阿嬤的家人透露，阿嬤都看「錄影」的《綜藝大集合》看到睡著，睡醒再繼續看，胡瓜笑稱自己是阿嬤的「安眠藥」。謝忻也忍不住問：「阿嬤等了他們多久？」阿嬤表示，已經等兩年，從101歲等到103歲，天天都去問廟方《大集合》什麼時候會來？這一席話讓主持群感動不已。

▲▼《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

▲胡瓜不斷與人瑞嬤互動，相當貼心。（圖／民視提供）

阿嬤說著說著，突然開始數鈔票把錢收包包，認真又可愛的模樣讓主持群笑到不行，胡瓜也感性說：「以前我阿嬤也是把錢用毛巾包一包放在胸錢，存夠的時候就要我騎腳踏車拿去農會存錢，看到她就很想念我阿嬤，要是在的話也這麼高齡了。」

胡瓜笑稱自己是「人瑞吸引機」，如果出來選總統，可能這些高齡長輩的票不算少。胡瓜表示，節目遇過的最高齡長者是在苗栗，有位105歲的阿公很喜歡他，還搞笑站起來說要玩遊戲拿獎金，讓胡瓜嚇得一身冷汗，連忙找替身來代玩。

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胡瓜, 綜藝大集合, 大集合

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