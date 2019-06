蔡依林幫姐夫慶生！「雙子寶寶生日快樂」　網一聽嗨翻：謝謝公主祝福

記者韓景樺/綜合報導

天后蔡依林(Jolin)平日作風低調,對家人也相當保護,和姐姐蔡旻紋感情好的她,10日為了幫姐夫慶生,難得地公開了3人的聚餐合照。娃娃臉的3人看起來都駐顏有術,被誇「神凍齡」,而蔡依林一句「雙子座寶寶們生日快樂」更是讓不少網友嗨翻,直說是託姐夫的福收到了偶像的生日祝福。

▲蔡依林幫姐夫慶生,娃娃臉的3人被讚神凍齡。(圖/翻攝自IG/蔡依林)

蔡旻紋10日揪家人幫大同集團第3代的老公林傳凱慶祝生日,妹妹蔡依林也沒有缺席。身穿紅色小背心的蔡依林看起來只上了淡妝,吹彈可破的白嫩皮膚和圓亮大眼,被說看起來根本只有20歲,負責掌鏡的她淺笑望著鏡頭,身旁的姐姐和手持酒杯的姐夫也是一臉開心。

為了替姐夫慶生,蔡依林也透過IG發文,「Happy birthday to my dearest brother in law~」,除了祝福和姐姐愛情長跑了20年的林傳凱,更加碼祝所有的雙子座寶寶們生日快樂。

▲蔡依林在IG發文祝姐夫生日快樂。(圖/翻攝自IG/蔡依林)

發文才PO出短短1小時,已經吸引超過4萬人點讚,更釣出許多同是雙子座的粉絲紛紛歡呼,「雙子座寶寶拖(託)姐夫的福收到了生日快樂耶!,四捨五入依林姐祝我生日快樂了」、「雖然我的生日剛過幾天,謝謝公主的祝福;BTW 祝姐夫生日大快樂」、「收到祝福真開心,謝謝姐的祝福!我雙子我驕傲」。

幾家歡樂幾家愁,其他星座的網友見狀也跟著浮出水面,哀怨大呼「我突然羨慕起雙子座寶寶了」、「我什麼時候能變成雙子座」、「巨蟹寶寶也快生日了呢,我可以擁有生日快樂嗎」,逗趣留言笑翻不少人。

▲蔡依林一句「雙子座寶寶們生日快樂」,讓不少雙子座的粉絲嗨翻。(圖/翻攝自IG/蔡依林)