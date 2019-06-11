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蔡依林幫姐夫慶生！「雙子寶寶生日快樂」　網一聽嗨翻：謝謝公主祝福

記者韓景樺／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）平日作風低調，對家人也相當保護，和姐姐蔡旻紋感情好的她，10日為了幫姐夫慶生，難得地公開了3人的聚餐合照。娃娃臉的3人看起來都駐顏有術，被誇「神凍齡」，而蔡依林一句「雙子座寶寶們生日快樂」更是讓不少網友嗨翻，直說是託姐夫的福收到了偶像的生日祝福。

▲▼蔡依林幫姐夫慶生。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

▲蔡依林幫姐夫慶生，娃娃臉的3人被讚神凍齡。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

蔡旻紋10日揪家人幫大同集團第3代的老公林傳凱慶祝生日，妹妹蔡依林也沒有缺席。身穿紅色小背心的蔡依林看起來只上了淡妝，吹彈可破的白嫩皮膚和圓亮大眼，被說看起來根本只有20歲，負責掌鏡的她淺笑望著鏡頭，身旁的姐姐和手持酒杯的姐夫也是一臉開心。

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為了替姐夫慶生，蔡依林也透過IG發文，「Happy birthday to my dearest brother in law~」，除了祝福和姐姐愛情長跑了20年的林傳凱，更加碼祝所有的雙子座寶寶們生日快樂。

▲▼蔡依林幫姐夫慶生。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

▲蔡依林在IG發文祝姐夫生日快樂。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

發文才PO出短短1小時，已經吸引超過4萬人點讚，更釣出許多同是雙子座的粉絲紛紛歡呼，「雙子座寶寶拖（託）姐夫的福收到了生日快樂耶！，四捨五入依林姐祝我生日快樂了」、「雖然我的生日剛過幾天，謝謝公主的祝福；BTW 祝姐夫生日大快樂」、「收到祝福真開心，謝謝姐的祝福！我雙子我驕傲」。

幾家歡樂幾家愁，其他星座的網友見狀也跟著浮出水面，哀怨大呼「我突然羨慕起雙子座寶寶了」、「我什麼時候能變成雙子座」、「巨蟹寶寶也快生日了呢，我可以擁有生日快樂嗎」，逗趣留言笑翻不少人。

▲▼蔡依林幫姐夫慶生。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

▲▼蔡依林幫姐夫慶生。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

▲蔡依林一句「雙子座寶寶們生日快樂」，讓不少雙子座的粉絲嗨翻。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

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蔡依林, Jolin, 蔡旻紋, 林傳凱

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