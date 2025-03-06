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NanaQ控性騷後竟又「傳私訊道歉薔薔」　她傻眼：大街打人小巷道歉

記者劉宛欣／綜合報導

極簡系YouTuber NanaQ日前控訴某「大咖網紅」在拍攝對她性騷擾，直接提「強行聞下體」、「逼咬性愛玩具」，讓網友很快挖出指控對象為薔薔。對此，薔薔先是預告「扯開妳噁心的真面目」，6日終於發出影片，稱當下拍攝、尺度早就溝通過，她哭的時候，當場也暫停拍攝並關心她的狀況，全程都相當配合NanaQ，不懂為何要事後才反咬，並且加碼爆料NanaQ近幾日向自己道歉。

▲薔薔爆料稱NANAQ有跟自己道歉。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

▲NanaQ私下透過朋友跟薔薔致歉。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔6日更新影片，反擊了NanaQ的說法，並提到事後幫NanaQ被關後又新創的Instagram帳號衝了很多粉絲，無奈表示「她做的事情全部都跟事實相反，建議大家把（原始）影片看完，她知道我的個性怎樣才敢用這一風波再對我做這樣的事」。

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▲薔薔爆料稱NANAQ有跟自己道歉。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔怒反擊NanaQ，並還原拍攝當天的狀況。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

對於有網友為NanaQ說話，之所以過兩年才出面指控，是因為很多性騷擾受害者當下無法意識到，常常事後才發覺不對勁，薔薔義正嚴詞說道，「我也是女性，如果妳之後才有性騷擾的感覺，第一，妳不會想要跟欺負妳的人有任何瓜葛，一定是恨之入骨，甚至感到噁心，絕對不會之後再去說她的好話」。

▲薔薔爆料稱NANAQ有跟自己道歉。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔認為NanaQ事後表現完全不合理。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔接著說「第二，妳絕對不會想要來跟她道歉或沾邊」，爆料稱NanaQ在發文影射大咖網紅性騷擾後，突然又透過兩人的共同朋友傳簡訊道歉，她表示「（道歉）就是這幾天的事，如果妳覺得妳是對的、妳是受害者，幹嘛跟我道歉呢？大街上打人小巷道歉，妳真的是受害者嗎？」認為如果真的被性騷擾，絕對不可能會想再跟加害者有所牽扯，更別說是道歉。

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