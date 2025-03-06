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遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

記者孟育民／台北報導

YouTuber NanaQ日前爆拍攝過程中遭性騷擾的經歷，但因提及「強行聞我下體又逼我咬性愛玩具」被網友挖出疑似在指薔薔，事後對方正面回擊「扯開你噁心的真面目」，引發外界關注。今（6日）薔薔終於發出影片，對於指控性騷，不滿表示事前雙方都有溝通過內容，「很不能理解，就算妳今天要去一個A片公司好了，做任何的角色，妳一定也知道本來節目製作內容是怎樣，怎麼會願意去拍了然後出來罵，我的頻道不是什麼極簡風，也不是慈濟教會。」

▲▼薔薔開撕NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔拍片反擊NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

薔薔邀請NanaQ來體驗她的一天，拍攝前也有和對方說過腳本，「她都說沒問題，她什麼都接受，她尺度通通都可以，大家都是做這個行業，妳應該也知道這個節目的尺度，有做功課就知道我平常的路線。」對於NanaQ指控「強行聞她的下體，甚至逼迫她咬性愛玩具」，薔薔傻眼說：「我離她那麼遠，我只是碰到她的手，到底是哪個節目會把人家的下體掰開來聞，我們的頻道會直接消失不見耶。」

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▲▼薔薔開撕NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲薔薔說根本沒碰到對方，如果拍攝性騷主題頻道會消失。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔開撕NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

薔薔表示玩笑不能接受，當下也馬上做出改變，也有問NanaQ是否要繼續拍攝，對方也同意拍攝，上片前也給她看過，經過同意才公開，「我們願意停下來，願意聽她的心聲，然後也非常尊重她的意見，當下她非常明白。我們今天是在節目上面，而且是大家懷疑妳下體很臭，不是我懷疑的，所以我們才會做這件事情。」

▲▼薔薔開撕NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲NanaQ當時同意繼續拍攝。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

至於咬性愛玩具，薔薔反擊玩具原本幫她戴成項鍊：「害我把整個玩具送給她，因為我不敢拿這個玩具，她含過我只能送她，現在說我逼她含的，到底妳什麽心態，妳自己自願要含的，影片裡面有非常多的證據。」薔薔不理解爲何NanaQ一直反覆變化想法，因為拍完片還收到對方的道歉訊息，拍攝完一年都有持續在互動，質疑她是在蹭流量，「是否性騷擾還是真炒流量，這件事情我覺得大家有眼睛就去評判吧，但如果真的拿性騷擾去炒流量的話，這個真的不可取，而且該加以譴責。」

▲▼薔薔開撕NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔反擊NanaQ指控。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔開撕NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔開撕NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

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薔薔, NanaQ, 性騷擾

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