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NanaQ影射薔薔性騷「挨酸抹黑蹭流量」　IG被洗版：假掰心機重

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber NanaQ以極簡風格走紅，日前她在社群限動發文，透露與某位大咖網紅合作拍片時遭性騷擾，甚至指控對方強行聞她下體、逼她咬性愛玩具，讓外界猜測影射對象疑似是女星薔薔。為此，薔薔今（6）日上傳影片打臉NanaQ的說詞，影片曝光後不久，NanaQ的IG貼文底下便湧入大批網友留言洗版。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲薔薔拍片還原與NanaQ合作的過程。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111、chialing_maze）

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透過NanaQ的IG最新貼文底下可見到，湧入大批網友留言罵她心機重，「假面女」、「被討厭活該」、「去看心理醫生吧」、「難怪一堆人討厭」、「抹黑薔薔蹭流量」、「覺得薔薔好倒楣」、「為了流量不擇手段，真的好噁心」、「真的很可惡，自己沒流量要蹭人家，蹭到沒東西了就罵人家。」

▲▼NanaQ被洗版。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲▼NanaQ的IG被洗版。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲▼NanaQ

事實上，NanaQ日前在IG限動公開一段對話截圖，透露自己在與某大咖網紅拍片時，合作對象除了強行聞她的下體之外，還逼她咬性愛玩具，但現場其他人毫無反應，讓她一度懷疑自己是否太大驚小怪，直到後來才意識到這其實是性騷擾。內容曝光後，被網友挖出影片猜測NanaQ疑似在指薔薔，對方似乎還因此回擊，並表示自己在3月回台後將「扯開你噁心的真面目。」

▲▼NanaQ被洗版。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲▼網友罵NanaQ做作。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲▼NanaQ被洗版。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

然而，薔薔今（6）日在頻道上傳新影片「回應性騷擾影射，真相大公開」，對於被NanaQ影射指控性騷擾，她不滿反擊，同時也表示事前雙方都有溝通過內容，「妳一定也知道本來節目製作內容是怎樣，怎麼會願意去拍了然後出來罵。」至於被指控強行聞下體、逼咬性愛玩具，薔薔傻眼表示：「我離她那麼遠，我只是碰到她的手，到底是哪個節目會把人家的下體掰開來聞，我們的頻道會直接消失不見耶。」

▲▼NanaQ被洗版。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲▼網友轟NanaQ吃相難看。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲▼NanaQ被洗版。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

薔薔進一步透露，拍攝當下有問NanaQ是否要繼續拍攝，對方也同意拍攝，上片前也給她看過，經過同意才公開，所以對於NanaQ事後不停變換想法而感到不解。她表示，自己拍完片有收到NanaQ的道歉訊息，事後對方甚至還發文稱向她道謝，因此質疑她是在蹭流量。

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薔薔, 我愛黑澀會, YouTuber, 林嘉凌, NanaQ, 網紅

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