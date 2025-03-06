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陳零九紅到馬來西亞！　合體男神許佳麟...加碼預告今年有喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

陳零九將推出個人單曲〈最美的是你的名字〉歌曲取樣自吳克群的經典之作〈為你寫詩〉，陳零九表示：「這首歌是我求學時期的回憶，每次聽都覺得很感動，所以這次決定重新改編詮釋，希望能帶給大家不同的感受。」除了推出單曲，陳零九更預告個人專輯計畫已進入緊鑼密鼓的籌備階段，預計將於下半年與歌迷見面。

▲▼陳零九日前到馬來西亞宣傳。（圖／Astro Malaysia & 種子音樂提供）

▲陳零九日前到馬來西亞宣傳。（圖／Astro Malaysia&種子音樂提供）

此外，他與馬來西亞歌手許佳麟合作推出的單曲〈寫DY神曲〉，一舉奪下Astro直播娛樂節目《XUAN加你娛玩》「歌是小霸丸獎」，而該曲自登上《元氣娛玩榜》以來，便強勢摘下冠軍寶座，並連續霸榜13期，他日前受邀赴馬來西亞參加Astro直播娛樂節目《XUAN加你娛玩》特別企劃《娛玩打Call盛典》，節目現場開放粉絲入場，吸引大批粉絲，氣氛熱烈。

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陳零九身穿帥氣黑色俐落西裝亮相，與許佳麟一同領獎，並首次公開合唱〈寫DY神曲〉，引爆全場歡呼聲。此外，他還特別演唱了去年推出的〈也曾想走進你的心底〉，陳零九開心表達獲獎感想：「當初只是想和Danny一起玩音樂，沒想到能受到這麼多人的喜愛，真的很感謝大家！這次能在舞台上合唱這首歌，感覺特別有意義，也希望未來能有更多機會來馬來西亞演出。」

▲▼陳零九日前到馬來西亞宣傳。（圖／Astro Malaysia & 種子音樂提供）

▲陳零九在馬來西亞人氣也超旺。（圖／Astro Malaysia&種子音樂提供）

睽違兩年難得再訪馬來西亞，陳零九除了忙於宣傳行程，還抽空品嚐當地美食，包括椰子水、沙嗲、娘惹餐等，其中最讓他驚艷的是道地的肉骨茶。不過短短兩天，他從電視台、電台訪問到媒體聯訪，一共跑了近十項通告，其中的節目安排中，他還特別與幸運粉絲電話連線，親自感謝大家的支持，並承諾：「雖然這次待的時間比較短，一整天都很忙趕行程，但是也蠻值得的，可以和大家見面互動，希望下次來的時候可以待更多時間，見更多人、去更多地方。」

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