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從偶像變好友　方大同猝逝...葛仲珊心碎發長文：以為他會好起來

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王方大同上月21日病逝，享年41歲，由於消息保密到本月1日才曝光，令不少歌迷都相當震驚，自從死訊公布後，他的好友葛仲珊一直在社群悼念，今天更發了長文悼念，表示上週得知後難過到說不出話：「雖然知道他病了很久，但我一直樂觀地以為他會好起來，因為他對我來說就是『音雄』。」直呼方大同不只是她的偶像，也是她深愛的音樂夥伴、朋友、導師和兄弟。

▲▼葛仲珊與方大同。（圖／翻攝葛仲珊IG）

▲▼葛仲珊悼念方大同。（圖／翻攝葛仲珊IG）

▲▼葛仲珊與方大同。（圖／翻攝葛仲珊IG）

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葛仲珊本是方大同的粉絲，後來在金曲獎上從他手中領到新人獎，「當時，他唸出我名字的那刻，得不得獎已經不重要了，重要的是終於能見到啟發我的人，並擁抱他、親自跟他說我多愛他！那一瞬間感覺是宇宙安排的緣分。」還得已和對方合作寫歌、拍MV、上節目、表演，甚至私下彼此關心，也經常交換靈感，「有時醒來看到他傳來十幾分鐘的語音訊息，心裡想『OS，這麼長』但因為是他，我總是樂意聽完。」

葛仲珊曾經歷一段時間的低潮期，「在我低潮時，他不斷關心我，傳來他寫的rap歌和demos啟發我，其中一首歌叫Simple（原檔名：OKOKOK）他生病前在香港一起完成的。」表示雖然自己很崇拜大同，但對方從來沒給她任何距離感或壓力，「他的謙遜、同理心、純粹與善良是我最欣賞他的地方，也讓我希望能成為像他的樣子。」

▲▼葛仲珊與方大同。（圖／翻攝葛仲珊IG）

▲葛仲珊與方大同和方媽媽。（圖／翻攝葛仲珊IG）

她表示：「此刻，想好好尊敬他，感謝他帶給我的鼓勵、照顧與信任。因為你的存在，我在黑暗中看見光；因為你的音樂啟發，我敢嘗試。因為有K，也有O，所以OKOKOK。不管是藝術家或夢想家，你才是真正偶像的偶像。」更說未來希望能幫他和方媽媽完成更多的夢想，「有空來夢裡找我，不過訊息別太長拜託 :)」

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