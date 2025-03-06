王大陸出事「最慘倒楣鬼是他」！6作品精準踩雷　出道12年被歸零

記者劉宜庭／綜合報導

現年34歲的大陸男星陳學冬，於2013年憑電影《小時代》走紅，成為當紅小生，然而近年來卻因合作對象頻頻爆出負面新聞，導致其影視作品一再遭殃，如今王大陸爆出逃兵、教唆傷害醜聞，2人曾合拍綜藝《看我的生活》被外界推測恐受牽連，令不少網友驚呼「太倒楣了」。

▲王大陸、陳學冬曾拍過同個綜藝節目。（圖／翻攝自微博／看我的生活）

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▲陳學冬代表作幾乎都精準踩雷。（圖／翻攝自微博）

近年大陸開鍘劣跡藝人手段強硬，影視作品全都下架，最大苦主則是同戲藝人，過去就有網友指出陳學冬就是最衰的那一位，原因是他《小時代》和柯震東合作、《爵跡》和范冰冰及吳亦凡合作、《夏至未至》和鄭爽合作、《從天而降》有李小璐、《解密》有張哲瀚，演藝圈出道12年的代表作幾乎都被連累下架。

▲陳學冬和鄭爽合作。（圖／翻攝自微博）

▲陳學冬和范冰冰及吳亦凡合作《爵跡》。（圖／翻攝自微博）

如今，就連參與綜藝節目《看我的生活》也有近日爆出負面事件的王大陸，引發陸網熱議，甚至讓關鍵字「陳學冬作品再減一」登上微博熱搜榜，令不少網友又同情又好笑，「人怎麼能那麼倒楣」、「出道12年，零作品」、「歸來仍是新人」、「這是真命苦的」、「太慘了」。

▲王大陸被指控教唆傷害，以500萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

王大陸近期風波不斷，先是因涉嫌逃避兵役遭到調查，隨後又被指控教唆傷害Uber司機，引發社會輿論熱議。由於他近年在香港與中國大陸積極發展，參與電影、電視劇拍攝，並擁有多項廣告代言，案件進展自然受到兩岸三地關注。而隨著爭議擴大，他代言的大陸眼鏡品牌疑似率先切割，昨日公開發聲，強調：「不會縱容任何違法亂紀行為」，引發外界聯想是否將終止合作。