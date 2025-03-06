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陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

陳致遠「改當工地工人」打工養家全被拍　經紀人鬆口曝內幕

▲陳致遠昔爆「打假卡」遭餐廳開除，改當工人做工背影全被拍。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

前兄弟象球員陳致遠去（2024）年重返餐飲，和妻子林秀琴砸6位數，在永和投資港式茶餐廳，並親自為當服務生，未料12月爆出「打假卡」遭開除，如今陳致遠低調當「做工的人」，在工地工作畫面流出；對此，經紀人也透露背後原因。

對於陳致遠是否到工地打工，經紀人回應，「其實只是幫忙家人，有工程要趕、自己也想學點新的技能，將來台東老家要蓋房子自己也可以參與」，稍早，陳致遠在IG 貼出在工地當「做工的人」的影片，還寫下，「天氣很冷，但我喜歡靜靜地做，認真做就是要給老婆小孩好生活」。

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畫面一曝光，包括老婆林秀琴也分享陳致遠辛苦工作的背影照，「謝謝你一肩扛起甜蜜的負擔，你常說只要我喜歡的女兒喜歡的，再辛苦都會讓我們擁有，但你更常說因為妳值得」。

陳致遠和林秀琴近年嘗試許多事業及投資，尤其去年7月砸了6位數投資港式茶餐廳，更卸下明星光環、換上餐廳制服，親自端盤子、站收銀台，凡事親力親為。

不過陳致遠過往打假球的爭議也引發球迷難以釋懷，導致球迷怒喊抵制他並嚴重影響到生意，最終夫妻倆不到半年就離開餐廳，當甚至傳出夫妻倆「打假卡」被開除，對於這個說法，陳致遠則是以簡短兩字「沒有」駁斥。

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