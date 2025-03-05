記者蔡宜芳／綜合報導

女星曾智希在2022年宣布與陳志強結婚，並在2月底席開53桌補辦婚禮。她5日在社群與網友做問答互動，幫準新人們解決疑難雜症，同時也分享了自己辦婚禮的心情，透露在結束後爆哭了一場。

▲陳志強和曾智希在2月底補辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

一位網友問到：「請問你們有為婚禮價值觀想法不同吵過架嗎？」曾智希坦言，她和陳志強的確有過「強烈的溝通」，因為兩人對婚禮的期望不同。陳志強希望婚禮能夠熱鬧一些，因為認識的朋友很多；而曾智希則偏好簡單的小型聚會，能夠與朋友聊聊天、喝喝酒就好。

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曾智希表示，婚禮對他們兩人來說，都是一生一次的大事，當然希望雙方都能滿足，「吵架也是溝通的一種，只要最後能解決就好，多站在對方的立場為他著想。」

▲曾智希坦言自己和陳志強對於婚禮的想法不同。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

至於如何消除婚禮前焦慮感？曾智希坦承：「完全沒辦法消除，我也是焦慮到不行。」她甚至因此得了結膜炎，婚禮前一天晚上還去看了醫生，「醫生說你這是壓力大造成的結膜炎，果然婚禮一結束眼睛就好了！威～～～」

曾智希分享說，她在After party喝了第一杯酒後，情緒終於釋放，直接對著朋友爆哭，「才意識到我已經完成我的婚禮了，真的太緊繃了！」她坦言，婚禮結束後幾天還是會覺得懊惱，擔心自己哪裡沒做好、誰沒打到招呼、眼睛發炎不漂亮等等，「但一切都過了，其實大家玩得很開心，純粹是我自己一個人的焦慮。」

▲曾智希因壓力太大，婚禮前一天還去看醫生。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）