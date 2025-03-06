大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼各界。然而她生前據悉留下6億元遺產，以及和汪小菲的官司仍在進行中，掀起外界討論。大S生前與具俊曄居住、4.6億元的「台北信義」豪宅，每月仍須繳100多萬房貸，若沒人願意繳納，房子恐會被銀行法拍。今（6日）傳出其實在先前處理遺產分配時，已談妥房貸由具俊曄繳款。

▲具俊曄扛下大S豪宅房貸。（圖／翻攝自具俊曄IG）

大S生前擁有「國家藝術館」、「台北信義」兩間豪宅，粗估市值就破6億。根據《民法》，大S過世後兩個孩子能繼承三分之二的遺產，不過因為子女都未滿18歲，而他們法定代理人正是生父汪小菲，掀起外界關注。

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▲大S生前遺產掀起外界關注。（圖／資料照／記者李毓康攝）

如今大S生前和具俊曄故居「台北信義」是否能留下，除了要先繳遺產稅，另外還需償還每個月高達100多萬的房貸，沒錢可以分期或用其他財產抵稅，否則銀行可能會查封拍賣豪宅。根據《三立新聞網》報導，其實具俊曄跟汪小菲先前在協商大S遺產分配時就已透過律師處理完畢，由於具俊曄是大S遺產繼承者唯一成年人，所以豪宅房貸接下來便由他全權負責。對此，記者求證具俊曄經紀人，截稿至今尚未有回應。