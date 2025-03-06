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黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

記者陳芊秀／綜合報導

主持人黃子佼自2023年6月被爆#MeToo事件便鮮少露面，僅在出庭時現身。近日有民眾目擊他與妻子孟耿如攜帶年幼女兒外出遊玩，他身穿亮眼桃紅上衣，頭戴粉紅帽，毫無掩飾地出現在眾人眼前。對此，#MeToo事件的吹哨者Zofia在社群平台留言表示：「既然壞人沒有活得苟延殘喘，那我們更要過得幸福美滿，給所有需要被擁抱的女孩們。」

▲▼黃子佼、孟耿如被目擊外與友人聚會、散步。（圖／翻攝自臉書）

▲黃子佼、孟耿如被目擊外與友人聚會、散步。（圖／翻攝自臉書）

黃子佼涉嫌性騷擾、性侵等案，被Zofia、小方（化名）及K小姐等3名女性指控，最終因證據不足或和解而未遭起訴。然而，他另涉「創意私房」偷拍網站案件，因持有未成年兒少不雅影片，去年12月一審被判刑8個月，並處以10萬元罰金。目前檢方已提起上訴，二審可能面臨更重刑期。而據《鏡週刊》報導，他被目擊3月1日與家人現身新北市三峽，夫妻倆與友人悠閒喝咖啡，隨後牽手散步。

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針對黃子佼過去的爭議，仍有不少人為#MeToo及不雅影片受害者抱不平。Zofia近日透過社群平台發聲「既然壞人沒有活得苟延殘喘，那我們更要過的幸福美滿，給所有需要被擁抱的女孩們」。而黃子佼妻子孟耿如則是在社交平台分享畫作，並附上一句「No need to be perfect」（無須完美）。此舉引發網友熱議，有人批評「人可以不完美，但不能犯罪」，也有人打氣「真的不需要完美！太辛苦了」、「不用為了別人而活，妳是最棒的」、「做能讓自己快樂的事情」。

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