黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

記者陳芊秀/綜合報導

主持人黃子佼自2023年6月被爆#MeToo事件便鮮少露面,僅在出庭時現身。近日有民眾目擊他與妻子孟耿如攜帶年幼女兒外出遊玩,他身穿亮眼桃紅上衣,頭戴粉紅帽,毫無掩飾地出現在眾人眼前。對此,#MeToo事件的吹哨者Zofia在社群平台留言表示:「既然壞人沒有活得苟延殘喘,那我們更要過得幸福美滿,給所有需要被擁抱的女孩們。」

▲黃子佼、孟耿如被目擊外與友人聚會、散步。(圖/翻攝自臉書)

黃子佼涉嫌性騷擾、性侵等案,被Zofia、小方(化名)及K小姐等3名女性指控,最終因證據不足或和解而未遭起訴。然而,他另涉「創意私房」偷拍網站案件,因持有未成年兒少不雅影片,去年12月一審被判刑8個月,並處以10萬元罰金。目前檢方已提起上訴,二審可能面臨更重刑期。而據《鏡週刊》報導,他被目擊3月1日與家人現身新北市三峽,夫妻倆與友人悠閒喝咖啡,隨後牽手散步。

針對黃子佼過去的爭議,仍有不少人為#MeToo及不雅影片受害者抱不平。Zofia近日透過社群平台發聲「既然壞人沒有活得苟延殘喘,那我們更要過的幸福美滿,給所有需要被擁抱的女孩們」。而黃子佼妻子孟耿如則是在社交平台分享畫作,並附上一句「No need to be perfect」(無須完美)。此舉引發網友熱議,有人批評「人可以不完美,但不能犯罪」,也有人打氣「真的不需要完美!太辛苦了」、「不用為了別人而活,妳是最棒的」、「做能讓自己快樂的事情」。