館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

記者孟育民／台北報導

網紅館長（陳之漢）日前進軍成人直播平台SWAG，今（5日）首戰找來日本AV界出道的「暗黑IU」艾悠以及馬來西亞的高中林老師。沒想到館長因為練拳左手骨裂，打著石膏現身，但面對兩位性感美女，網友頻頻問「下面是否有反應」，他笑說自己打石膏加上有在心裡念佛經，所以硬不起來，不過由於他數度結巴、手足無措，讓網友直呼：「第一次看到館長這樣！」

▲館長SWAG處女秀和艾悠、高中林老師互動 。（圖／翻攝自SWAG）

館長頻頻說「看到漂亮女孩子要忍耐」，還堅持絕對不會和兩位女生有肢體接觸，「我都不能向下看，眼睛自動馬賽克。」然而艾悠在聊天時下面竟塞著「跳蛋」，大方接受觀眾指令，不時發出嬌嗔的聲音，讓害羞的館長瞬間臉紅，數度結巴說：「oh my god…. 這是我的第一次，我好害羞，我已經達成這個成就了，等下不知道怎麼離開我們的直播間。」艾悠則驕傲表示：「我是第一個在館長面前玩跳蛋的女生！」

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▲館長瞬間臉紅 。（圖／翻攝自SWAG）



艾悠頻頻被玩具震動，觀眾狂抖內，直播人數破4000人觀看，她現場直接對著館長「性感誘惑」，館長一邊念經一邊保持鎮定，連眼睛都不敢看，不過臉卻很紅，他笑說：「一般的男性我們要心如止水非常辛苦，平常的話我會嚇到跑走，因為會有點受不了，男生比較顯性、慾望比較高，這就是上天設計，意志力很強，但跟不上自己的肉體 。」

▲▼艾悠性感誘惑館長，館長直接開始念經。（圖／翻攝自SWAG）



事實上，館長從去年開始和SWAG接洽，先前受訪時談及當初答應加入的原因，「只要合法合理、價碼到位就可以，數字還是保密啦，怕他們後面簽不到人。」館長直播處女秀將合作多位女優，他直言因為是第一次，害怕會起生理上的反應，所以主動提說不希望和女生過多接觸，「我很害羞，會不好意思，我要念佛經才會進去，我45歲也看過那麼多了，其實現在人都電子陽痿。」

