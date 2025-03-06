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布萊德彼特重返《F1》賽道　世界冠軍保證「最真實賽車電影」 

記者蕭采薇／台北報導

由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基所執導的最新作品《F1》，由「小布」布萊德彼特飾演已退役的賽車手，時隔多年後重返賽道，率領年輕車手同場飆速、挑戰極限的熱血故事。

▲《F1》由「小布」布萊德彼特飾演已退役的賽車手。（圖／華納提供）

▲《F1》由「小布」布萊德彼特飾演已退役的賽車手。（圖／華納提供）

導演在花絮透露世上只有少數車手曾感受過真正飆速過程，本片想讓觀眾也能享受賽車運動的速度感，因此將《捍衛戰士：獨行俠》驚人的攝影技術再升級，他表示「我們在《捍衛戰士》研發的攝影技術，直到《F1》才真正將此技術推向極限」，打造出影史前所未有的極速感官體驗。

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《F1》不僅在攝影技術上做出突破，更是F1官方首度與電影跨界合作，破天荒讓劇組進入大獎賽，在英國銀石賽道、義大利蒙扎賽道、日本鈴鹿賽道，以及阿布達比的亞斯碼頭等多個知名賽道實景拍攝，並有多位F1知名車手參與演出，以及捕捉大獎賽現場觀眾熱情加油的盛大場面。

電影打造出驚人的視覺效果，帶來前所未有的「沉浸式」飆速體驗，也讓曾拿下七座F1世界冠軍獎盃的車手路易斯漢米爾頓大開眼界，為本片掛保證「這絕對是史上最真實的賽車電影！」，還驚呼「我在拍片現場本就像小孩子一樣興奮！」

《F1》由喬瑟夫柯辛斯基執導、艾倫克勞格擔綱編劇，監製為丹尼爾盧皮。幕後團隊包括攝影指導克勞迪奧米蘭達、製作設計馬克蒂爾德斯利和班蒙羅、剪輯史蒂芬密瑞恩、服裝設計朱利安戴、選角指導露西貝文和配樂家漢斯季默。預計今年6月在台上映，同步推出2D、IMAX版本。

 

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布萊德彼特, F1

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