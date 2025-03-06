河北彩伽機上「倒頭熟睡」半臉飄出女神光！　衣服破洞看暈全網

記者顧齊祐／綜合報導

日本人氣AV女優河北彩伽（原名：河北彩花），以甜美外貌和火辣身材，深受粉絲喜愛。近期，她公開新的藝名「萌名」，並以歌手身分出道，消息一出讓粉絲驚喜不已。她經常在社群平台分享日常生活，最近更曬出在飛機上熟睡的照片，引發網友熱議。

▲河北彩伽曬出在飛機上熟睡的照片。（圖／翻攝自X／萌名 / 河北彩伽マネージャー）



河北彩伽上（2）月來台舉辦見面會，並在社群平台X發文感謝台灣的粉絲，寫道「感謝台灣的你們這三天辛苦付出」，還附上了自己在飛機上熟睡的照片。照片中，她戴著紫色耳罩式耳機，穿著破洞造型的紫色帽T，倒在飛機座位上沉沉睡著，雖然臉上戴著口罩，但依然散發出女神氣質，讓粉絲們瞬間融化。

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▲河北彩伽穿著紫色帽T，倒在飛機座位上。（圖／翻攝自X／萌名 / 河北彩伽マネージャー）



河北彩伽先前曾坦言，AV工作本來就很難做很久，「沒定下什麼時間表，但總有一天會引退，腦中一直是有這認知的。」也不想再被名次、銷量等數字給綁住，「或許有一天真的該引退時也會引退。」面對新人輩出的AV界，也有意識到恐被取代的問題，因此積極轉型，想試試看不同的工作領域，近日更以全新藝名「萌名」推出首支單曲〈ずっと一緒に〉，跨足當歌手。

▲河北彩伽將以全新藝名「萌名」，跨足當歌手。（圖／翻攝自X／萌名 / 河北彩伽マネージャー）