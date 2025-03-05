林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

記者張筱涵／綜合報導

林辰唏日前在新戲記者會上自曝，和導演林立書維持開放式關係，近日在《PEGGY for Show》中，更進一步分享感情歷程，回憶自己曾因出櫃遭母親斥責「變態」，之後又與比自己年長十多歲的導演交往，起初被母親質疑「被騙色」，如今兩人相守15年，並育有一子。

▲林辰唏分享和林書宇交往的過程。（圖／翻攝自YouTube／Peggy Fo Show）



林辰唏透露，國中時期發現自己喜歡女生，大方帶當時的女友回家，結果母親不僅將對方趕走，還怒斥她「變態」，並罰跪一整晚，讓她相當錯愕：「原來喜歡女生叫變態？」她百思不得其解，從此與母親關係惡劣，後來和大十多歲的導演林立書交往，母親仍難以接受，擔憂她「從喜歡女生變成喜歡阿北」，甚至認為會被騙財騙色。

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回憶起兩人交往的契機，林辰唏坦言自己主動提議發生關係。當時喝醉倒在林立書家，本來只是想休息，對方留她過夜，兩人各睡一邊未有親密舉動，直到酒醒後覺得「都來了打一炮再走」，於是直接開口問對方：「還是我們來做愛？」這突如其來的提議讓林立書嚇一跳，笑說：「這個要用問的嗎？」有了這場「意外」的關係後，兩人一週未聯絡，最後才正式發展戀情。

林辰唏坦言，兩人長期維持開放式關係，並未因孩子的誕生而改變，「我很希望有人愛上他，他條件很好，希望這輩子很多人愛他。」她認為感情不該被傳統觀念束縛，更表示若有了其他喜歡的人，會坦承告知對方，但前提是「不要把你與對方的問題帶入我們的關係」。她強調，自己不想因柴米油鹽變成「黃臉婆」，只想在關係中享受快樂。

此外，林辰唏也分享自己的親密觀念，透露曾陪朋友上女性身體探索課程，學習女性的高潮點，甚至在30人共同空間內進行自慰實作，聽見主持人Peggy直呼：「這我不行，旁邊都是陌生人！」她則大方表示：「我覺得這樣很酷，很好玩。」

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