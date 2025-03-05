《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

記者王靖淳／綜合報導

YouTube節目《木曜4超玩》日前宣布「木曜一代軍」退役，成員們的動向備受外界關注，前製作人陳百祥最近和成員阿部瑪利亞合體拍片，除了透露私下比較常聯繫的只有坤達、泱泱、阿部瑪利亞之外，同時也自爆日前曾被泱泱惹怒而火大飆罵。

▲▼陳百祥透露與《木曜》成員的聯絡狀況。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

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影片中，當陳百祥被阿部瑪利亞問到有沒有和其他《木曜》成員聯絡時，他坦言平時只有跟泱泱、坤達等人有聯絡，「大概跟妳差不多吧！」陳百祥進一步解釋，在之前團體還有工作上的合作時，私下就很常和這些人聯絡，不過他也透露，之前曾因泱泱訊息回很慢而對她發飆，甚至一度不想再與她聯絡，後來理解對方比較重視個人空間，所以才回訊息回得比較慢，「LINE對她來說是工作上的東西，她不喜歡被LINE跳出來的通知一直逼。」

▲▼陳百祥曾因泱泱回訊息很慢而飆罵對方。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

此外，陳百祥分享，由於和坤達有共同興趣，所以私下蠻常聊電動話題。他進一步提到，許多觀眾會好奇他幾乎沒和KID、溫妮聯繫，為此他解釋，KID是個比較愛戶外活動的人，與喜歡待在家的他剛好相反，他認為彼此頻率不太一樣，所以才沒那麼常聯絡，但也不代表完全沒來往，他舉例KID的第一個小孩剛出生時，有互傳照片問候彼此。至於溫妮，陳百祥則坦言是真的比較少聯絡，因為他認為對方是個很有自己世界的人，所以平時不會主動找她聊天，但如果是溫妮找他，他會回。

▲陳百祥私下和坤達會連絡。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

當談到與邰智源的私下互動時，陳百祥表示他們是工作上關係，並用「有事夏迎春，沒事鐘無艷」來形容對方。他強調，自己在需要時會主動尋求邰智源的幫助，並認為，對方的形象無需在私下與自己有太多的互動。最後，他破除外界猜測《木曜》成員彼此疑似有嫌隙的傳聞，並表示一個團體中總有一些人是比較常聯繫的對象，「沒有不合或什麼。」

▲▼陳百祥強調《木曜》沒有不合。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）