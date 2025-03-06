NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！「拉手貼奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

記者劉宛欣／綜合報導

藝人薔薔（林嘉凌）以直率敢言的嗆辣風格，受到許多人喜愛，日前她遭網紅NanaQ影射強聞下體、逼咬情趣用品等，終於在6日發影片回嗆，還原當天的情況，否認性騷擾說法，且忍不住爆料NanaQ在發完影射文後，又傳訊息跟薔薔道歉，讓她不解為何「大街打人小巷道歉」，甚至反咬NanaQ當天也對她也不適當的舉動，包含強行貼身體、未經同意就掀開簾子看裸體等。

▲薔薔反咬NanaQ性騷擾。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔6日發影片闡述自身立場，強調拍攝從頭到尾都很尊重NanaQ，期間對方哭了，馬上停下來詢問是否要繼續拍攝，隨後也多次關心情緒，NanaQ事後甚至還曾發文稱讚薔薔為人，如今卻突然影射她性騷，讓薔薔相當氣憤，為此加碼爆料，直言「她其實也對我性騷擾欸，其實我本來不想說的，因為我這樣人設崩裂，但我還是要當第一個吹哨者！」

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▲NanaQ在路上一直挽著薔薔的手。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔指控，當時拍攝期間與NanaQ走在路上時，手一直被對方抓著，拉往對方胸部上，「其實我那時一直縮，因為我覺得我很不舒服，她還是沒有意識到，她也是一直擠我的奶」，強調兩人並不熟，這種互動讓她感到不適。接著指出當天拍攝，薔薔換衣服的時候，NanaQ卻擅自將門簾拉開看薔薔身材，還驚呼「哇妳身材真的很好」，讓薔薔傻眼「覺得蠻噁心的，我有被她嚇到」。

▲NanaQ拉開門簾看薔薔更衣。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

NanaQ感到不適的片段，薔薔對於被指控性騷擾表示「我們隔那麼遠，而且我抓的只是手指、手掌，她是把我的手抓過去往她奶抓，然後用力抱住，然後這樣戳那個奶頭欸，我還怕碰到她奶頭」，她強調自己尊重每個人的性傾向，「我是一個很鐵的直女，當下我也不好意思說不要這樣，為了顧及大局，我怕她又哭」，而NanaQ在掀開她門簾時，臉上的表情也讓她不適「笑容讓我發冷」。

▲薔薔表示自己被嚇到。（圖／翻攝自YT／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔最後針對NanaQ Instagram限時動態回應「說我以大欺小，權勢欺負妳這種人，妳才性騷擾我，妳覺得我大咖不敢說話，是妳對我做那些骯髒事情的耶？妳不敢發聲？整個影片都是妳的意見，什麼叫大咖，妳想把我塑造成什麼形象？很惡劣欸」，反嗆NanaQ「說妳不敢得罪大咖，妳現在不是就做傷害我的事嗎？現在不是就在抹黑我嗎？」認為NanaQ根本是打人喊救命。

對於性騷擾議題，薔薔強調自己身為女性也很認同被性騷擾必須勇敢說出來，「但如果妳今天是利用性騷擾當令箭，來炒流量，這種人更可惡，妳只會讓真正的受害者不敢發聲」，最後喊話所有跟NanaQ合作過的廠商、網紅「她哪天沒流量了，就會把你們的事情拿出來講」。

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