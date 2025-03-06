NanaQ兩年前發文讚薔薔：謝謝找我拍片！　私下真實互動曝光

記者王靖淳／綜合報導

網紅NanaQ日前在社群發文影射遭大咖網紅性騷擾，透露與對方拍片時被聞下體及逼咬性愛玩具，內容曝光後有網友挖出影片，猜她指的是女星薔薔。為此，薔薔今（6）日上傳影片回擊，同時也透露彼此拍完片後，NanaQ向她道謝不只一次，甚至還公開發文感謝她，讓她相當不解，如今當時的貼文也被挖出。

▲▼薔薔透露NanaQ事後不只道謝一次。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

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NanaQ在2023年11月曾在IG發布一篇名為「爆料13位網紅不為人知的一面」的貼文，當時她在文中點名異色檔案DK、阿滴、鍾明軒、末羊子、愛莉莎莎、薔薔、智慧王、時尚老人、黑素斯、蔡山、賓漢、ICY等13位網紅，並對他們表達心中的感謝。在提到薔薔時，NanaQ感謝對方找她一起拍片，並透露私下互動，同時也大讚薔薔和團隊夥伴都是好人，「謝謝薔薔找我拍影片，大剌剌是真的，大方慷慨也是真的，他的工作夥伴們，和他一樣都是很好的人。」

▲薔薔PO出NanaQ的道謝文。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

然而，透過薔薔今（6）日發布的影片可見到，她透露與NanaQ在拍影片前，雙方都有溝通過內容，「妳一定也知道本來節目製作內容是怎樣，怎麼會願意去拍了然後出來罵。」當拍攝到一半NanaQ情緒崩潰的時候，薔薔表示有問過她是否要繼續拍攝，對方也同意拍攝，上片前也給她看過，經過同意才公開，所以對於NanaQ事後不停變換想法而感到不解。

▲NanaQ兩年前發文謝薔薔。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

薔薔在影片中曬出三張截圖，透露與NanaQ拍完片之後，對方不只在影片下方留言感謝她，甚至還分別寫了一篇小日記以及在IG發文向她道謝，「還來感謝我，而且道謝不只一次，還寫日記給我，過了一年還繼續道謝。」如今遭NanaQ影射性騷擾，她質疑對方是在蹭流量，「是否性騷擾還是真炒流量，這件事情我覺得大家有眼睛就去評判吧，但如果真的拿性騷擾去炒流量的話，這個真的不可取，而且該加以譴責。」