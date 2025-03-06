修杰楷、孫志浩同天生日　梧桐妹懂事PO合照送祝福

記者王靖淳／綜合報導

梧桐妹是女星賈靜雯和前夫孫志浩的女兒，兩人2010年正式離婚，女方於5年後宣布和修杰楷再婚，並生下女兒咘咘、BO妞。今（6）日是修杰楷、孫志浩的生日，梧桐妹稍早透過IG限動曬出兩張合照，表達對兩人的祝福。

▲梧桐妹祝孫志浩生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

梧桐妹先是在IG限動曬出與爸爸孫志浩的合照，除了可見到她身穿棕色長裙，將一頭長髮自然放下的模樣，還可見到另一套黑色裙裝的穿搭照。站在她身旁的孫志浩則穿著一套黑色上衣，下身搭配黑色長褲，他伸出右手搭在女兒的肩膀上，父女倆一同看向鏡頭，臉上露出滿足的笑容。為此，梧桐妹配文寫道「happy birthday baba（生日快樂爸爸）。」

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▲梧桐妹祝修杰楷生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

緊接著，從梧桐妹曝光的第二張合照中，裡面包含不同時期與修杰楷的照片，除了可見到兩人的自拍照之外，還可見到梧桐妹兒時身穿一套白色洋裝，頭上還搭配花冠的俏皮畫面，站在她身旁的修杰楷則穿著一套深色西裝，搭配白襯衫和蝴蝶結。他的腰被梧桐妹用手扶著，兩人相互對看，並露出搞怪的表情。為此，梧桐妹配文寫道「生日快樂，我的修叔叔」，同時也不忘標記對方的社群帳號。