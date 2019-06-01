健身老師替丁噹編舞！　「無袖壯男」開口全場合唱

記者關韶文／台北報導

「全民情歌天后」丁噹為新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》勤跑宣傳，1日下午現身板橋大遠百廣場開唱，日前KTV合作舉辦的歌唱大賽，引起廣大的迴響，今天冠軍來到了現場，丁噹他戴上冠軍背帶進行加冕儀式，並在現場與他合唱破億金曲《手掌心》，引領台下歌迷大合唱。

出道12年的丁噹，累積全球超過50場演唱會，唱紅近50部電視劇、電影、舞台劇主題曲及插曲，被譽為「偶像劇歌姬」、「主題曲女王」，噹式情歌常年佔據KTV排行榜是大家的最愛K歌。

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▲▼丁噹舉辦全台巡迴簽唱會。（圖／相信音樂提供）

這次巡迴簽唱會結束之後，丁噹放自己一個小假，充飽電力後，繼續投入下半年台北、台中、高雄的《搭錯車》演出彩排工作。而唱片公司聽說丁噹要去海島度假，特地送上「孔雀開屏」游泳圈，希望「華麗開屏」的丁噹在充電之餘能譜出異地戀情，順利脫單，愛情事業兩得意。

當「孔雀開屏」游泳圈一登場，丁噹發揮擺拍時尚本事，為讓媒體捕捉最美畫面，索性扛起泳圈，宛如維多利亞「孔雀開屏」走秀，展現她拼命三娘的精神，相當有趣。

值得一提的是，KTV合作舉辦的歌唱大賽，引起廣大的迴響，冠軍到現場竟是一名健身老師，特別替丁噹歌曲《都是月老惹的禍》新歌編了一個健身舞，讓大家聽丁噹的歌還能健身。