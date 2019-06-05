快露出來了！JR瀑布戲水「人魚線曝光」　高清性感六塊肌

記者關韶文／台北報導

JR紀言愷17歲出道至今16年，終於推出首本寫真書「紀律」，以他嚴謹紀律的自我要求生活習慣作為主題，同時也暗藏他的姓氏「紀」」在書名中，他雖然已經擁有令人讚嘆的好身材，仍然為此節食苦練加強三個月，拍攝時候完全沒有尺度限制，讓粉絲驚喜度爆錶。

▲▼JR紀言愷人魚線曝光。（圖／男寓Mshooter 提供）

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JR紀言愷對身材要求一向嚴格，也因此他最自豪的就是全書照片零修片，每一寸肌肉都是自己努力練出。日前，寫真書終於進行到排版編輯的最後流程，JR紀言愷卻在晚上十一點仔細檢查之後，對某張照片不滿意，打電話給經紀人，「我印象中有拍到腹肌更好看的照片，反覆挑選討論之後，剩下四張照片在比對。」

▲▼JR紀言愷推出寫真集。（圖／男寓Mshooter 提供）

對經紀人來說，這四張照片的腹肌厲害程度都差不多，因此挑選標準以照片本身氣氛和臉部表情為主，但JR卻堅持腹肌的刻度和陰影不同，他希望挑到最完美的一張。沒想到這一反覆討論，就到了半夜三點，JR還在為了哪一張臉好看腹肌另外一張比較好反覆糾結，最後終於惹毛經紀人對他怒吼：「現在已經半夜三點，我看這四張照片看了三個小時眼睛都花了，每張腹肌都一樣！不要再糾結了！」

最後，JR終於放下執念，確定挑選其中一張後，放經紀人去睡覺。沒想到隔天早上，經紀人一醒來就在手機裡看到他留的訊息表示，「想了一整夜，還是覺得另外一張比較好……..讓經紀人哭笑不得。」