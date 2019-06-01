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楊丞琳告白：世界這麼大，選上了我！　「珍惜這緣份❤」

記者關韶文／台北報導

全能天后楊丞琳1日舉辦《#LRF 35歲生日音樂會》，現在近千名粉絲都是鐵粉，呼應丞琳將門票收入捐給寵物機構前來同樂，楊丞琳相當大氣將生日會當演唱會舉辦，「因為過去是交由經紀公司主辦，這次是第一次親力親為為粉絲做生日會，雖然過程滿燒腦的，但我相信是很值得的！」

▲▼獨家／楊丞琳生日會全記錄。（圖／記者張一中攝）

▲▼楊丞琳舉辦35歲生日會。（圖／記者張一中攝）

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▲▼獨家／楊丞琳生日會全記錄。（圖／記者張一中攝）

凡是有遊戲、出考題丞琳都不假手於他人，她和團隊不斷推翻、修改流程，打包票說遊戲環節可比綜藝節目還厲害，丞琳也感性放送心裡話：「不管是不是鐵粉、喜歡了我幾年、或者最近剛喜歡上我，但世界這麼大、人口這麼多，演藝圈也有很多優秀的藝人，但卻偏偏選上了我，這一定是緣分的存在！」她表示：「我很珍惜這個緣分！」丞琳更說：「來的都是自己人，自己很期待這個午後玩得開心，也希望給到大家一個沒有壓力、很放鬆的大型聚會。」

▲▼獨家／楊丞琳生日會全記錄。（圖／記者張一中攝）

▲▼楊丞琳遊戲禮物竟是讓粉絲聞香頭。（圖／記者張一中攝）

▲▼獨家／楊丞琳生日會全記錄。（圖／記者張一中攝）

在《#LRF 35歲生日音樂會》中，與粉絲大玩「跳跳tempo」、「鐵粉接力唱」、「鐵粉動腦隨堂考」和「心有『琳』犀之終極密碼」四大遊戲，讓粉絲超級開心，其中隨堂考更是一絕，配合主題洋洋灑灑共35道題目，講到出題目，「楊老師」很慎重，她笑說：「我已經換過了無數的版本，有想過給很難的、也有很簡單的，後來覺得各種難易度都有比較好，畢竟35個問題要大家在短時間裡寫完。」

緊接又說：「當然隨堂考的獎勵是比其他遊戲來得更好的，所以我是很用心！」有趣的是，丞琳笑說：「裡頭也有些很微的陷阱，一些我沒有特別跟大家分享的，例如說，我在拍戲時曾開過車，有些人就會以為是假開，總之就是一些比較日常的題目。」

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楊丞琳, 青春住了誰

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