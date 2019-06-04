特／楊丞琳做到了！　天后心繫著「8個月前的一句承諾」

文／關韶文

還記得一年前的今天，也是楊丞琳的生日，我寫了一篇「最害怕的受訪者－楊丞琳」，當時在分享來到平面媒體上班後，遇到楊丞琳的心情轉變，沒想到又過了一年，現在完全不害怕了！反而很興奮，也很期待！

►特／當記者以來「最害怕的受訪者」－楊丞琳

從《青春住了誰》巡演開始，到現在已經一年半的時間，不論是在台灣的採訪場次，或是自費到海外參加的場次，從每一場的變化中都能感受到楊丞琳的用心，舞台、節目、服裝不斷升級，相信「總策劃」頭銜絕對不是只有掛名。

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▲▼楊丞琳親自策劃生日會，從半年前就開始討論。（圖／記者張一中攝）

記得2018年金鐘獎的晚上，我和同業到了高雄採訪《青春住了誰》的演出，由於到場的媒體不多，當晚我們反而有更多機會聊天，我無意間在慶功宴訪問時透露，「真的好希望可以聽到《失眠的睡美人》」，楊丞琳笑了一笑，「好啦！這首歌有機會唱再唱給你聽！」我甚至貪心接著說，「不能是隨便一場商演或是臉書直播，要認真唱！」

在2018年底，我接到了一通電話，是楊丞琳經紀人打來的電話，「2019年6月1日一定要空下來，因為楊丞琳要辦一場生日會，無論是以什麼樣的身份，希望你一定要到場。」從那一刻起，楊丞琳就已經開始籌劃整場生日會的細節了。

令我印象深刻的是，澳門場結束後，聽著楊丞琳一唱完演唱會，立刻和經紀人討論著生日會細節，「我們請工作人員盡量空出25個位置，希望可以給沒有買到票的粉絲，當天入場的機會。」

辦一場生日會，可以很簡單也可以很難，大可找一個贊助商，簡單唱唱幾首歌就簽名，但是楊丞琳沒有選擇這樣做。她決定省去了一些繁文縟節，把所有時間都獻給歌迷，親自設計生日會的每一個細節，就是為了能夠賓主盡歡。

到了生日會現場，從入場的粉絲福袋、歌單安排、遊戲設計都能感受到總策劃的用心，同時考量到粉絲「講求公平」的性格，楊丞琳盡量把每一個遊戲設計到人人有獎，更希望每一個上台的粉絲都能「靠實力過關斬將」，最後才能獲得合照的機會。

▲▼楊丞琳粉絲互動環節多，禮物竟是給粉絲品嚐「香頭琳」。（圖／記者張一中攝）

生日會尾聲，當前奏響起，我聽到了《失眠的睡美人》，不小心在現場感動泛淚了起來，聽到身旁許多粉絲驚呼，「居然有這首！」我內心更起了許多漣漪，一方面感動真的聽到這首歌，另一方面更感動的是，「楊丞琳竟然把這樣的小小心願記得，而且她兌現承諾了！」

▲▼楊丞琳兌現8個月前的承諾。（圖／記者張一中攝）

會後訪問中，楊丞琳分享籌備一場生日會是多麽不容易，正如同她在臉書上寫的，「今天的生日音樂會，直到坐上車要回家的那一刻，我才發現自己有多投入～全身肌肉痠痛外，雙腿也是腫脹到不行。可是，真的好值得喔！簽名的時候聽到你們對我說生日會很好玩、很開心、當我的粉絲很幸福，那就夠了！」

▲▼楊丞琳生日會變成考試現場。（圖／記者張一中攝）

一直被問到下次生日會是否又要相隔五年，楊丞琳笑說，「舉辦這場誠意十足的活動實在太累了，不知道下一次是幾歲時才能再來一場？！因為除了我，樹與天空的工作人員們和來幫忙的至親好友們以及工讀生們，都太辛苦了～我捨不得讓大家年年都累一次，因此就讓我們默默期待著下回的到來吧！」

▲▼楊丞琳準備多首經典歌曲獻給粉絲。（圖／記者張一中攝）

最後，我想說的是，過去任職於電視台，和藝人很容易透過工作認識，甚至因為長期跟拍花絮，累積情感如同家常便飯；但是來到了「新聞媒體」上班後，有時必須寫下八卦、有時必須寫下負面新聞，除了感受到新聞記者和藝人之間的關係相當難拿捏，也因此更感謝受訪者對記者的信任。

一年又過去了，從過去的害怕到期待，再從期待到很興奮遇見，最後，想要謝謝楊丞琳，也祝你生日快樂！