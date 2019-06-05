ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲30／孫盛希入圍5大項！　享受「和蔡依林同一排」

記者關韶文／專訪

歌手孫盛希以《希遊記》入圍五項金曲大獎，包含最佳女歌手、最佳國語專輯、最佳編曲等，一次能入圍這麼多獎項，讓她洗刷去年沒入圍的冤屈，孫盛希接受《ETtoday星光雲》專訪時，難掩興奮情緒「我真的超級開心！」

▲孫盛希專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼孫盛希不諱言，「最想拿下女歌手。」（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲孫盛希專訪。（圖／記者林敬旻攝）

孫盛希2018年一口氣發行了兩張專輯，第一張是《女人》，延續了前兩張專輯概念，記錄了自己一路以來的成長；另一張則是實驗性《希遊記》，挑戰了不同的音樂新玩法，讓大家看到迷幻的孫盛希。

▲孫盛希專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼孫盛希入圍五項金曲獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫盛希專訪。（圖／記者林敬旻攝）

《希遊記》專輯中，孫盛希嘗試和新銳創作人合作，也放下了過去對音樂的執著和堅持，「我半年前自己當製作人，對於很細小的東西都很糾結，這次在《希遊記》中我真的放鬆了，兩張專輯對我來說真的是不同的階段。」

雖然實驗性專輯《希遊記》備受肯定，但孫盛希心中仍有遺憾，「當初是兩張專輯都有報名，公司還說不知道會不會自己打自己！我其實一半是超級開心，但其實另外一半是傷心，不過我也可以告訴我自己，未來可以加強哪裡。」

▲孫盛希專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼孫盛希感謝評審肯定。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫盛希專訪。（圖／記者林敬旻攝）

被問到最想入圍的獎項，孫盛希不諱言就是女歌手，「我覺得入圍項目中，私心最想要女歌手，會是我歌唱生涯能得到最高肯定，我會說我想得到，但我有心理準備，跟他們（蔡依林、林憶蓮）可以一起坐在那排，我就很享受了。」

再次入圍新人獎，孫盛希想起來當年入圍金曲新人時，準備了一張「超長感言」，無奈最後沒機會打開，孫盛希笑說，「這次要準備很多份感言，每個獎項都搭配不同的感言。」

用心做的音樂終於被看見，孫盛希開心努力受到肯定，至於未來的音樂風格，孫盛希則認為充滿挑戰，「前幾張風格比較多元，自己比較煩惱的部分，風格多元也好，但我說不出我自己是什麼風格，我得到的答案就是，接下來我想要挑戰濃縮專一的風格去貫穿整個專輯。」

蕭敬騰嗨唱《皮囊》震爆小巨蛋　飆高音到要劈腿啦！！

推薦閱讀

健身老師替丁噹編舞！　「無袖壯男」開口全場合唱

健身老師替丁噹編舞！　「無袖壯男」開口全場合唱

繼《天黑》又有新歌了！　陳零九「超狂創作」2天破10萬

繼《天黑》又有新歌了！　陳零九「超狂創作」2天破10萬

獨家／李佳穎消失4年！　躍上大銀幕「合作默契男主角」

獨家／李佳穎消失4年！　躍上大銀幕「合作默契男主角」

「自己人」被搶！　羅志祥：如果你變心，我會上網罵你

「自己人」被搶！　羅志祥：如果你變心，我會上網罵你

獨家曝光／楊丞琳自己出「35題鐵粉考題」　全場死一半！

獨家曝光／楊丞琳自己出「35題鐵粉考題」　全場死一半！

「蜱蟲寄居」女士肚臍眼　麻醉20分鐘口器仍緊咬不放　

「蜱蟲寄居」女士肚臍眼　麻醉20分鐘口器仍緊咬不放　

獨家／焦凡凡回家見滿地血尿！半夜送醫：家人膀胱結石

獨家／焦凡凡回家見滿地血尿！半夜送醫：家人膀胱結石

楊丞琳告白：世界這麼大，選上了我！　「珍惜這緣份❤」

楊丞琳告白：世界這麼大，選上了我！　「珍惜這緣份❤」

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

尹鍾信宣布暫離演藝圈！退出主持12年《黃金漁場》離開韓國

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫盛希, 蔡依林, 金曲獎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨／Netflix燒腦神劇《黑鏡》第五季今上線　創作者親上陣解說互動劇拍攝過程
  2. 父喪首日…曾治豪緊閉雙眼忍痛唱「要怎麼說再見」：我想你了爸
  3. 男友神秘看手機！　她翻訊息發現「女主管驚人秘密」…超綠：難怪上班被整超慘
  4. 瘋電影／84那年夏天　很多兒童不斷失蹤卻抓不到兇手
  5. 基努李維爆加入漫威宇宙！　裘莉《永恆族》大咖卡司+1　
  6. 金曲30／孫盛希入圍5大項！　享受「和蔡依林同一排」
  7. 柯震東爆熱戀「國光女神」！　新歡低胸妹起底是「前任閨蜜」
  8. 片場愛出鬼點子　《亡命之途》日導演爆這男星常被他打槍
  9. 「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！
  10. 孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366