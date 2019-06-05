金曲30／孫盛希入圍5大項！　享受「和蔡依林同一排」

記者關韶文／專訪

歌手孫盛希以《希遊記》入圍五項金曲大獎，包含最佳女歌手、最佳國語專輯、最佳編曲等，一次能入圍這麼多獎項，讓她洗刷去年沒入圍的冤屈，孫盛希接受《ETtoday星光雲》專訪時，難掩興奮情緒「我真的超級開心！」

▲▼孫盛希不諱言，「最想拿下女歌手。」（圖／記者林敬旻攝）

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孫盛希2018年一口氣發行了兩張專輯，第一張是《女人》，延續了前兩張專輯概念，記錄了自己一路以來的成長；另一張則是實驗性《希遊記》，挑戰了不同的音樂新玩法，讓大家看到迷幻的孫盛希。

▲▼孫盛希入圍五項金曲獎。（圖／記者林敬旻攝）



《希遊記》專輯中，孫盛希嘗試和新銳創作人合作，也放下了過去對音樂的執著和堅持，「我半年前自己當製作人，對於很細小的東西都很糾結，這次在《希遊記》中我真的放鬆了，兩張專輯對我來說真的是不同的階段。」

雖然實驗性專輯《希遊記》備受肯定，但孫盛希心中仍有遺憾，「當初是兩張專輯都有報名，公司還說不知道會不會自己打自己！我其實一半是超級開心，但其實另外一半是傷心，不過我也可以告訴我自己，未來可以加強哪裡。」

▲▼孫盛希感謝評審肯定。（圖／記者林敬旻攝）

被問到最想入圍的獎項，孫盛希不諱言就是女歌手，「我覺得入圍項目中，私心最想要女歌手，會是我歌唱生涯能得到最高肯定，我會說我想得到，但我有心理準備，跟他們（蔡依林、林憶蓮）可以一起坐在那排，我就很享受了。」

再次入圍新人獎，孫盛希想起來當年入圍金曲新人時，準備了一張「超長感言」，無奈最後沒機會打開，孫盛希笑說，「這次要準備很多份感言，每個獎項都搭配不同的感言。」

用心做的音樂終於被看見，孫盛希開心努力受到肯定，至於未來的音樂風格，孫盛希則認為充滿挑戰，「前幾張風格比較多元，自己比較煩惱的部分，風格多元也好，但我說不出我自己是什麼風格，我得到的答案就是，接下來我想要挑戰濃縮專一的風格去貫穿整個專輯。」