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獨家曝光／楊丞琳自己出「35題鐵粉考題」　全場死一半！

記者關韶文／台北報導

全能天后楊丞琳1日舉辦35歲生日會，除了親自擔任活動總策劃外，還設計了許多互動橋段，讓鐵粉有機會上台可以跟楊丞琳互動，當中一段「楊丞琳」大會考，更是考倒眾粉絲，讓人在現場直呼好難！

▲▼獨家／楊丞琳生日會全記錄。（圖／記者張一中攝）

▲▼楊丞琳開心舉辦生日會慶生。（圖／記者張一中攝）

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▲▼獨家／楊丞琳生日會全記錄。（圖／記者張一中攝）

隨堂考更是一絕，配合主題洋洋灑灑共35道題目，講到出題目，「楊老師」很慎重，她笑說：「我已經換過了無數的版本，有想過給很難的、也有很簡單的，後來覺得各種難易度都有比較好，畢竟35個問題要大家在短時間裡寫完。」緊接又說：「當然隨堂考的獎勵是比其他遊戲來得更好的，所以我是很用心！」

▲▼獨家／楊丞琳生日會全記錄。（圖／記者張一中攝）

▲▼楊丞琳考題限時三分半，現場宛如學生大會考。（圖／記者張一中攝）

▲▼獨家／楊丞琳生日會全記錄。（圖／記者張一中攝）

有趣的是，作答時間限制三分半，讓現場千名粉絲相當緊張，丞琳笑說：「裡頭也有些很微的陷阱，一些我沒有特別跟大家分享的，例如說，我在拍戲時曾開過車，有些人就會以為是假開，總之就是一些比較日常的題目。」凡是在隨堂考中分數排名前15名的粉絲，可以上台和楊丞琳一一單獨合照。

【楊丞琳大會考完整題目】
1. 丞琳的英文名字
2. 丞琳在哪個城市出生
3. 丞琳今年幾歲
4. 丞琳狗狗是男生還是女生
5. 丞琳小時候最喜歡的電影
6. 丞琳第一部出演的電視劇
7. 丞琳第一次入圍金鐘獎最佳女主角是哪部電視劇
8. 丞琳第一次巡演的名稱
9. 年輪說這張專輯的髮色是
10. 丞琳正式出道的年月日
11. 丞琳最喜歡的節日
12. 丞琳最喜歡的三個顏色
13. 丞琳主持將近五年的綜藝節目是
14. 天使之翼這張專輯的髮色是
15. 過敏這首歌收錄在丞琳哪張專輯中
16. 丞琳幾歲正式出道
17. 丞琳有沒有近視
18. 丞琳的IG帳號是
19. 丞琳會不會游泳
20. 小綠是丞琳哪部戲的角色
21. 丞琳有沒有耳洞
22. 丞琳最喜歡的動物是
23. 丞琳最害怕的動物是
24. 丞琳哪首歌入圍金曲獎最佳年度歌曲
25. 丞琳會不會開車
26. 楊媽媽增經在丞琳演唱會上唱哪首歌
27. 丞琳和潘瑋柏合唱的歌曲是
28. 前男友不是人的片尾曲是
29. 丞琳喜歡自己全身上下從頭到腳哪一個部位
30. 丞琳喜歡自己短髮還長髮
31. 青春住了誰世界巡迴演唱會香港場第二場嘉賓是
32. 丞琳最愛的漫畫或是卡通是
33. 丞琳是什麼血型
34. 丞琳狗狗的名字
35. 請寫下「我愛楊丞琳」

【楊丞琳大會考解答】
1. Rainie
2. 台北
3. 35
4. 女生
5. 鐵達尼號
6. 流星花園
7. 換換愛
8. 異想天開
9. 紫色
10. 2000.11.16
11. 聖誕節
12. 黑白灰
13. 我猜我猜我猜猜猜
14. 橘
15. 遇上愛
16. 16
17. 有
18. Rainie77
19. 會
20. 刺青
21. 有
22. 狗
23. 老鼠
24. 年輪說
25. 會
26. 新不了情
27. 打呼
28. 忘課
29. 手
30. 短
31. 4 in Love
32. 柯南
33. A
34. YUMI
35. 我愛你楊丞琳

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