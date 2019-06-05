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老闆留女主管加班！　OL隔天進公司「矮櫃上撿到內褲」…聞到一股味：用過的

記者田暐瑋／綜合報導

秘書給人的形象總是優雅性感，幾乎是時時刻刻跟在老闆身邊，也因此變成了老闆娘們的眼中釘。一名外型火辣的秘書優優娜透露，自己就曾被老闆帶去開房間，甚至某天早上上班時，還在公司的資料櫃上發現一件女生內褲，而且還是「用過的」，聽同事說才知道前一晚老闆和女主管在辦公室「鼓掌」得超激情。

優優娜外型性感，豐滿上圍加上甜嗲嗲的聲音，讓男人聽得酥麻，但她不滿總是被當成花瓶，氣得在《綜藝大熱門》上發聲為自己辯解。她曾遇過一任豬哥老闆，找盡各種理由在下班後要找她吃飯，都一次次被拒絕，直到有一天老闆假借普渡名義，帶她一起到賣場買供品，才逛一下就開始喊累，拉著她就坐上計程車離開。

▲秘書遇到色老闆。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲秘書遇到色老闆。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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老闆成功把優優娜拐上車後，故意說：「走來走去有點累，想要先去休息。」隨即跟司機說了一間旅館名字，她立刻嚴正拒絕，雙方鬧得很不愉快，最後老闆只好放她下車，讓她逃過一劫。

不只如此，優優娜透露某次比較晚下班，公司只剩下老闆、女主管、女會計和自己，她忙完後先行離開，隔天上班時竟然發現資料櫃上有一件女生的內褲，且有很明顯的氣味是「用過的」，問了女會計前一晚的狀況，才知道最後辦公室只剩下女主管和老闆，引起她們諸多聯想。

▲秘書遇到色老闆。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲秘書遇到色老闆。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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