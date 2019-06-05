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紀錄片影廳全空！　超馬好手陳彥博「一個人進場看」崩潰大哭：努力全瓦解

記者田暐瑋／綜合報導

極地超馬選手陳彥博的紀錄片《出發》5月31日首映，但上映才不到1個禮拜，卻已經出現「空場」窘境，即使已經忙了一整天宣傳和訓練，累得頭昏眼花，還是立刻趕到電影院買票，「推厚重的隔音門，眼前看到的是，全場空的座位，一個人，都沒有。」他情緒瞬間瓦解，在影廳裡崩潰大哭。

陳彥博4日晚間接到通知，紀錄片《出發》的午夜場場次一張票都沒有賣出去，因為從來沒有空場的紀錄，急得他立刻到電影院買票，雖然在忙了一天後，早已累得頭昏眼花沒有力氣，但他希望能守住全部人的努力，「無論如何，也不能讓電影院，是空的。」

▲陳彥博擔任「山也行」代言人（圖／品牌提供、翻攝自陳彥博臉書）

▲陳彥博（圖／品牌提供、翻攝自陳彥博臉書）

請繼續往下閱讀...

一推開影廳的隔音門，陳彥博看到全場空無一人，走到最中間的位置坐了下來，看著自己的電影、聽著自己的聲音，看到片中爸媽擔憂的表情，還有自己在聖母峰基地營的孤寂，他難過地哭了出來，「眼淚無法止住的，一直流，一直流，所堅強努力的一切，在這一瞬間瓦解淚流。」

陳彥博表示，因為紀錄片沒有明星陣容、沒有漂亮的女主角，只是一個運動員真實追夢的故事，因此上映的戲院不多，時間也不好，早就料到有這種狀況，但他仍堅持要撐到最後一刻：「我已經用盡了所有氣力，會全力的陪著『出發』，直到，最後一場。」也希望網友們能進戲院支持。

▲陳彥博。（圖／翻攝自陳彥博臉書）

▲陳彥博。（圖／翻攝自陳彥博臉書）

這篇貼文已經有1.8萬人按讚，網友們紛紛替他加油打氣，「我看的那場也幾乎滿座，那真的只是時間安排的問題而已」、「我昨天帶我女兒進戲院去看你的戲了」，有不少粉絲更是出示電影票根，證明有親自到場支持，另外也有人直言是播放時間問題，「午夜場....真的讓隔天要上班的我們很掙扎」、「那場只是畤間不好的關係，別氣餒」。

陳彥博臉書全文：

好不甘心，就要這樣，結束了嗎⋯

晚上收到通知，
午夜場，沒有賣出一張票，
影廳，是空的...

一顆心懸著，目前還沒有空場的紀錄，
馬上火速趕路前往電影院買票，
售票人員還看了我一眼...
一整天，忙著跑所有宣傳活動和工作+訓練
幾乎，已經頭暈沒有任何體力，

但在怎麼樣，也要盡自己最大的努力，
去守護所有人努力，
無論如何，也不能讓電影院，是空的

自己買了票，進到戲院，
推厚重的隔音門，眼前看到的是，
全場空的座位，一個人，都沒有，
好不想接受這事實，
走到中間，坐了下來，
好難受，很難過。

在上映前，其實早就知道，
一定會有這樣的情景，會發生，
畢竟，沒有漂亮的女主角，
也沒有明星陣容，也不是好萊塢大片，
只是一個運動員，用最真實的方式，
踏實的一步一腳印，
用一輩子去追夢的故事

所以，上映的戲院並沒有很多，
中南部更少，播放時間也沒有很好，

開始了，看著螢幕，
聽著自己的聲音，
我沉靜在努力整整18年的歲月與回憶中，

直到爸媽在戈壁擔憂看著我的神情，
還有爸爸顫抖講話等待我的聲音，
也許是半夜，看著大螢幕，
才發現，我好久，
沒好好和爸媽說話了...
沒有好好看著爸媽的臉了...

在聖母峰基地營那段時，
沒有任何對白，
只有群山，與自己看著窗外的孤寂，
聽著翔哥唱的音樂，

我在戲院，哭了出來，
眼淚無法止住的，一直流，一直流，

所堅強努力的一切，在這一瞬間瓦解淚流，

遇到的大起大落，
憂傷
失落
失望
奮戰吧...
努力吧...
撐住吧...

電影中呼喊著皮皮！
用盡生命呼喊著皮皮，
呼喊著夢想，
費盡全力撕吼，
想和世界與社會對抗，
但，
戲院只有自己的回音環繞，
強烈的孤單感，撞擊著我，
周遭沒有任何人，
這感覺，像似回到了荒野，
為了夢想，獨自一人，
夢想，它正和你說聲好，

這孤單，這孤寂，
就是夢想的原貌，
完全真實的呈現在戲院中，
呈現在我身旁。

幕起，燈亮了，眼眶還是溼的，
我已經用盡了所有氣力，
會全力的陪著「出發」，
直到，最後一場。

在看這訊息的你，
請帶著更多人一起進戲院，
如果，下禮拜落幕了，陪著我，
支持出發，直到最後一刻。

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