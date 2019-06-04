賀一航最後身影曝光！他曝「蒼白狂冒冷汗」　85歲母淚崩陪送靈柩被勸退

娛樂中心／綜合報導

綜藝大哥賀一航3日晚間因大腸癌病逝於榮總，享壽64歲，消息震驚演藝圈。病逝後賀一航的遺體被送往第一殯儀館，據悉高齡85歲的賀媽媽原想隨靈柩到殯儀館，但礙於禮俗被親友勸退。而他在病逝前最後一次錄影，是5月9日的《冰冰show》，當時他氣色看不出有異，成了他的最後身影。

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賀一航和白冰冰一同主持中視《我愛冰冰Show》，最後一次進棚錄影是5月9日，當時還和製作單位約好下次錄影時間是6月20日，隔幾天後他就以膽結石開刀為由請假，而他最後一次錄影看起來氣色不差，也沒有虛弱感，並沒有異常狀況，沒想到就傳來他病逝消息。

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據《聯合報》報導，曾替許多藝人做造型的髮型師透露，5月還曾替賀一航做過造型，坦言：「看到他嚇了一跳。」賀一航在剪髮時都是閉著眼睛，臉色相當蒼白，全身還一直冒出冷汗，感覺得出身體很虛弱，全是靠意志力在忍耐。

▲賀一航最後錄影 。（圖／中視提供）



賀一航在5月9日的錄影照片成了他生前的最後身影，讓外界難過也不捨。高齡85歲的母親原本想送他最後一程，從榮總要一路跟到第一殯儀館去，但礙於台灣習俗上白髮人不能送黑髮人，最後被親友勸退，提前回家休息。

事實上，賀一航5天前低調入院，完全沒有跟大家說，余天也悲痛表示，好友一個一個離開，突然發生這樣的事，連賀一航的最後一面都沒碰到。此外，余天透露，兩人1個月前才電話聯絡，約1年前曾在節目碰頭，當時賀一航仍「活潑亂跳」，沒想到再次得到對方消息，竟是天人永隔的噩耗。

▲賀一航主持《我愛冰冰Show》。（圖／記者李毓康攝）