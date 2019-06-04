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賀一航遺照曝光：他生前最愛照片！　白冰冰靈堂大哭「緊抱遺孀2分半」

記者田暐瑋、許逸群／台北報導

賀一航3日在榮總病逝，享壽64歲，留給親友們無限懷念和悲傷。老婆Judy得知噩耗時崩潰痛哭，好友們也紛紛趕往醫院，目前靈堂正在趕工中，他的遺照也已經確定，一如往常他留在觀眾心中的風趣瀟灑形象，白冰冰第一時間趕到靈堂悼祭，一看見Judy，兩人相擁大哭，讓旁人忍不住鼻酸。

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白冰冰出席賀一航告別式。（圖／記者許逸群攝）

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▲白冰冰出席賀一航告別式。（圖／記者許逸群攝）

賀一航和白冰冰一同主持中視《我愛冰冰Show》，最後一次進棚錄影是5月9日，當時還和製作單位約好下次錄影時間是6月20日，隔幾天後他就以膽結石開刀為由請假，而他最後一次錄影看起來氣色不差，也沒有虛弱感，並沒有異常狀況，沒想到就傳來他病逝消息。

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白冰冰擁抱JUDY。（圖／記者許逸群攝）

▲白冰冰抱著賀一航老婆大哭。（圖／台灣仁本提供）

白冰冰記得過去《冰冰秀》節目正大好的時候，老朋友賀一航每次來上節目，被她開玩笑都不會生氣，哪怕是虧他「千人斬」或是「花錢都在女人身上」也是笑一笑，讓她印象深刻，後來她便向製作人建議找他一起主持節目。

其實白冰冰與賀一航兒子曾治豪3天前才見面，兩人正在合作錄製新歌，所以她得知賀一航的死訊立刻打給曾治豪大罵：「為什麼隱瞞你爸的病情？」曾治豪向她說，父親前天千交代萬交代，就是不准告訴大家。

白冰冰仔細想了一下，時常主持節目一半，發現賀一航眉頭深鎖，事後詢問原因，賀一航回答：「膽囊在痛。」她想說：「不是大腸癌嗎？」也許他就是這樣子低調，不希望麻煩身邊的朋友，也或許他根本不知道自己大腸癌已經到了末期，一想到她又在電話一頭哽咽起來。

白冰冰出席賀一航告別式。（圖／記者許逸群攝）

▲白冰冰。（圖／記者許逸群攝）

白冰冰出席賀一航告別式。（圖／記者許逸群攝）

▲賀一航遺照。（圖／記者許逸群攝）

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