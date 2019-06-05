柯震東爆熱戀「國光女神」！　新歡低胸妹起底是「前任閨蜜」

▲杜妍唯一較有記憶點的事件，是她傳出霸凌的負面消息，當時她還上了節目，喊話要叫爆料人出來對質。（翻攝自三立）



圖文／鏡週刊

才不到半年，柯震東身邊女伴又換人，本刊日前直擊他凌晨準備帶小咖女星杜姸回家，還拽了拽褲頭，結果發現跟拍只好敗興急把人家送走。早在上個月底，本刊也捕捉過柯震東和杜姸作夥夜店同歡的行程，當時兩人身邊也有友人幫忙擔任眼線，避免他們戀情露餡。

而且年初本刊收到柯震東跟杜姸熱戀爆料，當時共同友人就覺得頗為意外，加上因為杜姸明明是柯震東4年前緋聞對象董夢築（夢夢）的好友，竟然兩女與柯震東先後曖昧，要說也是頗難為情。

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▲2015年，柯震東曾跟夢夢傳出緋聞，而且夢夢跟杜姸又是好友，如今2019年柯震東再跟杜姸爆發戀情。（翻攝自夢夢IG）



當時是2015年年初，柯震東被揭跟夢夢約會看舞台劇《偷偷愛》，事後柯震東說是挺師弟張立昂，夢夢則稱去挺杜姸，沒想到時隔4年後，兩女接力輪沾柯震東。

杜姸舊的藝名是BeBe，跟柯震東同樣27歲的她，本名叫張瑋庭，之前曾在美少女選秀節目表現不差，後又當節目《全民最大黨》的助理女主持人，由綜藝轉往戲劇發展，也留下《戀愛鄰距離》《痴情男子漢》等演員作品。

▲杜姸（右）曾經放上跟半裸小煜的合照，演出一副被他壁咚、心驚驚又害怕的模樣。（翻攝自杜妍IG）



柯震東的對象有好幾個都是「網紅」，包括這次的杜姸、上次的學霸嫩妹陳亮君（莉莉安），一起混的凱渥女模，還有之前的夢夢，更早年的黃慶宜，及她的閨密孫尤安。更扯的是，夢夢竟然還能跟莉莉安有同件泳衣，可見她們品味也頗為相似。

▲柯震東2015年跟2018年的緋聞對象，一位是前《大學生了沒》班底夢夢（左圖），另一位是UCLA學霸莉莉安（右圖），她們擁有同款比基尼上衣。



尤其18歲的莉莉安呈現自然清純嫩感，加上學業有成，跟柯震東過往的一堆情史名單相比，其實算是異類；細數柯震東的前女友與緋聞女友，姐姐類的像是李毓芬、蕭亞軒，就根本不是這種類型，除了兩個女的較為大咖，跟「姐姐」的感情也都比較劇力萬鈞。

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