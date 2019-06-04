鼻酸！賀一航一生最愛是她　罹癌拼老命賺錢…「只為了幫愛妻買房換車」

記者田暐瑋／綜合報導

賀一航3日大腸癌病逝，享壽64歲，住院僅5天就撒手人寰，突如其來的噩耗讓親友措手不及。他相當疼愛陪伴數十年不離不棄的愛妻Judy，甚至想幫愛妻買房換車，打算從新北搬到台北，3個月前才剛買房，因為有房貸壓力，即便罹癌也是繼續接工作，只為了寵愛這一輩子最珍惜的老婆。

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賀一航年輕時風流，第一任妻子是舞廳小姐，婚後1個月發現女方騙他懷孕，便迅速離婚。2008年他認識了現任妻子Judy，數十年來不離不棄，甚至為了幫他繳清812萬元稅金，跑通告賺錢，2年後成功讓女方父母點頭，把Judy娶回家，更曾公開告白：「她是人生中第一個會讓我發自內心感動落淚的女人。」

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▲賀一航和愛妻2010年結婚。（圖／翻攝自民視新聞）



沒想到結婚隔年，賀一航就發現罹患大腸癌，為了讓Judy過上好日子，加上他熱愛演藝工作，仍是繼續接通告表演，賺錢想讓老婆買房換車，就算Judy覺得「有車開就好」，一度阻止他花錢，但他還是努力工作，更曾開心跟Judy透露，自己剛接到一個新節目。

其實，賀一航曾想把新北市蘆洲的家賣掉，改搬到台北市，過世前3個月終於如願買了新房，但身上扛著房貸，他更努力接工作賺錢，雖然兒子曾治豪否認爸爸不是因為經濟狀況才繼續工作，但白冰冰透露，他得知賀一航有壓力，才去請電視台長官多增加一個主持人缺，讓賀一航能有多一份收入。

▲白冰冰替賀一航找到主持工作。（圖／記者李毓康攝）