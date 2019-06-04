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影／婆婆和柴犬相繼失智：誰都忘了！　2年後重逢「秒認出彼此」牠狂衝撒嬌哭了

記者田暐瑋／綜合報導

當你的記憶慢慢在消失，對我的感情還會在嗎？日本這位孝子婆婆和老公養了柴犬Koro整整17年，在老伴過世後，也是Koro在旁陪伴，成了她的精神支柱，無奈孝子婆婆罹患老年癡呆症，沒多久Koro也因年紀過大而失智，只好分開生活，2年過後終於再度重逢，雙方一見面迅速認出彼此，Koro更開心地撒嬌，讓婆婆感動落淚。

Koro是孝子婆婆的丈夫友一郎2000年退休後帶回家飼養，牠的活潑好動彌補了女兒不在身邊的孤單生活，可惜的是，友一郎爺爺在5年後過世，讓婆婆傷心欲絕，每天只是在哭，對一切事情都提不起興趣，所幸Koro一直陪伴在身邊，才讓婆婆慢慢振作起來，重新找回笑容。

▲狗狗失智。（圖／翻攝自U Travel粉絲團）

▲狗狗失智。（圖／翻攝自U Travel粉絲團）

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過了12年，2017年孝子婆婆被診斷出罹患老年癡呆症，女兒因為無法在身邊照顧，只好將婆婆送入養老院，Koro也繼續陪在身旁，成為婆婆的精神支柱。怎料，已經是人類年齡80歲的Koro，也罹患了狗狗失智症，晚上經常會亂吠叫，還忍不住隨地大小便，造成院方的困擾。

婆婆擔心Koro狀況越來越差，加上自己也沒有能力照顧，只好忍痛把Koro送到寵物療養院，Koro的情況變得更糟，不只視力變差，站不穩常常會撞到東西，甚至連自己名字都忘了，旁人怎麼叫都沒有反應。日本節目《阪上動物王國》為了讓他們重逢，便決定安排婆婆和Koro睽違2年再次見面。

▲狗狗失智。（圖／翻攝自U Travel粉絲團）

▲婆婆和Koro重逢。（圖／翻攝自U Travel粉絲團）

沒想到神奇的事發生了，原本已經神智恍惚的婆婆一看到Koro馬上就認出來，Koro也一秒認出婆婆，立刻恢復精神衝到婆婆身邊不停撒嬌，這一幕讓所有人紅了眼眶，婆婆更是愧疚落淚說：「媽媽好想你！」而這一天，正好是Koro 19歲的生日。

「媽媽活到現在80歲了，能遇到你，是我一生最幸福的事。」孝子婆婆邊摸著Koro邊這麼說，在短暫的重逢後，還是得回歸到現實，婆婆和Koro還是得分開生活，但這個愛的奇蹟仍留給了許多人希望，見證了「愛」絕對能戰勝一切的真理。

▲狗狗失智。（圖／翻攝自U Travel粉絲團）

▲婆婆和Koro認出彼此。（圖／翻攝自U Travel粉絲團）

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