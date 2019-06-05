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孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

▲孫生。（圖／鏡週刊提供）

▲孫生。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

網紅「反骨男孩」成員孫生，曾被爆約砲百女又無套中出，私生活引人側目，但他靠著誇張又油嘴滑舌的風格走紅，一度還成為《麻辣天后傳》助理主持人，在綜藝界和網紅界玩得風生水起，淫情魅力絲毫不減。本刊直擊，孫生在公園和小網紅張優野戰合歡，先是揉捏女生裸露的前胸，接著2人又展開火車便當姿勢，最後更難以忘情的撫摸屁股蛋不想放手，果然和傳聞中一樣dirty，根本是肉欲男孩。

5月15日晚間十點多，孫生帶著1名長髮辣妹出現在台北市歸綏街的路邊攤，該名長髮辣妹經過本刊費心比對後，居然是IG網紅張優，但本人明顯和張優IG上的照片差異頗大。只見2人邊吃邊聊，孫生伸出他細細長長的手指向女生比手畫腳，似乎在預告接下來的激情。

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▲孫生。（圖／鏡週刊提供）

▲5/15 22:25 兩人步出超商後，往公園走去，張優的平口上衣飄逸著性感。（圖／鏡週刊提供）

隨後2人就步行到公園來一場飯後運動，還在禁菸的公園裡大口哈菸，很沒公德心，被檢舉最高可罰到5萬元。聊著聊著，孫生終於按捺不住從內到外勃發的熱情，站起來走向女生，用下體緊貼張優美背，還伸手幫張優按摩肩膀放鬆。

熱身熱了一會兒，孫生的手開始不安分的在張優胸前裸露的肌膚上游移，張優穿著一字領上衣，胸部以上的肌膚裸露在孫生眼前，他這邊揉揉、那邊捏捏，女生也是溫順的任他揉捏，說時遲那時快，孫生順勢就將手指頭插進張優乳溝，進行一個乳交的動作。

▲孫生。（圖／鏡週刊提供）

▲孫生。（圖／鏡週刊提供）

▲孫生在公園裡撫摸張優。（圖／鏡週刊提供）

前戲做足之後，孫生終於忍不住，將張優抱起來，當場在公園隔著褲子就做出火車便當動作，猛烈的上下晃動，張優從短褲中伸出大開的長腿，也跟著孫生的頻率配合抖動，再緩緩的將孫生夾緊。這一對情欲交加的愛侶，完美的示範如何不脫衣服，也不犯法的達成公然猥褻的畫面。

▲孫生。（圖／鏡週刊提供）

▲孫生。（圖／鏡週刊提供）

▲孫生和張優相當熱情。（圖／鏡週刊提供）

火車便當幾分鐘後，孫生體力不夠持久，就將女生放下，但這晚還沒結束，孫生繼續對張優又親又抱，從另外一個角度看，孫生調皮的手指頭依舊不安於室，繼續在女生的屁股蛋上面揉捏，下面摸摸、後面摳摳的，最後才依依不捨結束這個歡愉之夜，2人看起來精疲力竭，隨後孫生騎車載張優返回她的住處，再來個激吻之後，才獨自返家。

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