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毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

記者田暐瑋／綜合報導

綜藝大哥賀一航3日晚間因大腸癌病逝於榮總，享壽64歲，消息震驚演藝圈。有網友翻出賀一航20幾年前在節目上扮乩童起乩的片段，當時他報出一個明牌數字「63、64」，還隨口拋出一句：「有中沒中你家ㄟ代誌！」讓網友嚇得發毛：「恐怖的巧合！」

有網友在「靈異公社」發文，直言：「這篇沒有靈異，只是太巧合。」他翻出賀一航20幾年前在《豬哥亮歌廳秀》扮演乩童的節目片段，由劉福助牽亡，豬哥亮扮演師公，因為請不走素珠阿姨，賀一航飾演的乩童才出馬操刀表演。

▲賀一航報明牌。（圖／翻攝自靈異公社）

▲賀一航報明牌。（圖／翻攝自靈異公社）

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在這段結束後，豬哥亮拜託賀一航報幾個明牌來，賀一航立刻報出「63、64」兩組數字，還說了一句：「有中沒中你家ㄟ代誌！」當時引起全場大笑。如今賀一航病逝，日子就是在6月3日，且壽命正好是64歲，和當初的明牌數字不謀而合，成了一個難以解釋的巧合。

該網友感嘆不已，說：「人生真的有太多太多的巧合！讓你想解釋也解釋不了。」其他網友也對這巧合毛骨悚然，「原來這麼久以前就...」、「真的是一語成讖」、「明明知道是巧合，但實在巧的令人發毛」、「冥冥中已注定」、「一路好走，阿彌陀佛」、「真的很多事很玄」。

▲賀一航報明牌。（圖／翻攝自靈異公社）

▲賀一航報明牌。（圖／翻攝自靈異公社）

▲賀一航報明牌。（圖／翻攝自靈異公社）

▲網友反應。（圖／翻攝自靈異公社）

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賀一航, 豬哥亮, 豬哥亮歌廳秀

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