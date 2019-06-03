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男友暴怒羞辱：妳去路上隨便給人X！　劉雨柔崩潰逃走「尾椎被打歪」

記者田暐瑋／綜合報導

劉雨柔2017年和職業格鬥選手黃育仁（Jeff Huang）登記結婚，家庭生活幸福有趣，但其實她曾經歷過多段失敗戀情，甚至遇過恐怖情人，被某任男友嚴格控管行蹤，懷疑她偷吃，突然暴怒出言侮辱她「走在大街上隨便給人X」，還曾被打到尾椎整個歪掉，徹底改變她的感情觀。

劉雨柔有多次恐怖戀愛經驗，透露曾遇到一任控制慾超強的男友，睡覺都規定她要開著視訊，要確認她半夜沒有偷跑出門；就連趕著上班，出門前男友會打來查勤，她急著下樓搭計程車所以先掛電話，前後不到2分鐘時間，才剛上車，男友又打來逼問：「妳不是上車要打給我嗎？你上誰的車？」

▲劉雨柔遇過恐怖男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲劉雨柔遇過恐怖男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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更離譜的是，有次劉雨柔發現男友偷看自己手機，才開口問了一句，對方先是激動否認，後來態度突然大轉變，又惱羞開罵：「沒關係啦，我跟你講，我現在看到你，你這張臉我就想吐，噁心死了，你就是偷吃，到處偷吃，隨便你去吃好不好，你現在走去馬路上，隨便看到誰你就給人家X！」

一連串的激烈辱罵，讓劉雨柔相當受傷，她才驚覺這個男生情緒控管非常差，只要一不高興，就可以把女友罵得像是站壁的。等了2天後，男友主動聯絡，但她還沒走出陰霾，男友聽到她回話冷淡，又惱怒放話分手，幾天後男方又嗆：「你不知道那是氣話嗎？你當真？」讓她徹底崩潰，徹底封鎖這任男友，拒絕再有往來。

▲▼劉雨柔和老公。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔和老公。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

和這任男友交往的2年多，劉雨柔飽受煎熬，但其實她初戀也是恐怖情人，平常就有暴力傾向，曾經把她的尾椎打歪，她也是忍了3年多，被問到為何能忍受這麼久？她直言自己不容易敞開心房和人談戀愛，但只要一交往，就會覺得可以忍可以改，很不容易分手。

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