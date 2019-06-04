劇迷哭喊不要！王瞳親眼看愛人煥然火化「倒地哭到臉腫」

記者林奕如／台北報導

王瞳在民視8點檔《大時代》和孫煥然（馬俊麟 飾）組成CP，原本甜蜜準備結婚，但沒想到男方被推下樓，王瞳目睹一切，卻意外出了車禍，她清醒後見不及愛人最後一面，只看到他被推入火化，她哭到臉腫：「一直壓自己想哭的情緒，一直告訴自己伍家媚是孫煥然的老婆，我是孫太太。」

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▲《大時代》王瞳親眼看煥然被推入火化。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

編劇安排「孫煥然領便當」成為劇情的高潮，但其實有埋哏，因為煥然中途有清醒過，媽媽秋月（邱琦雯 飾）態度異常冷靜，並且要長輩都不要去送別，讓煥然好好離開，PTT網友先推測後續劇情：「該不會是金蟬脫殼術」、「很大可能會死而復生，讓我們看下去」。

但劇中所有角色都以為煥然已經去世，王瞳飾演未婚妻伍家媚，車禍後昏迷，好不容易清醒，但沒有機會見到愛人最後一面，跑著去找煥然途中跌倒，眼睜睜看著屍體被推入火化室，再搭配偶像劇音樂，悲傷氣氛讓不少網友也跟著落淚。

▲王瞳親眼看煥然墜樓，自己意外車禍。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

王瞳向《ETtoday星光雲》表示，最近戲份都是哭戲，講到台詞就想哭，一直壓自己想哭的情緒，形容「現在已哭瞎了」，由於她角色情路波折，交往2任男友都論及婚嫁，但是都沒有假成功，許多網友說要寄刀片給編劇，她說：「不敢埋怨編劇啦，反而謝謝。」