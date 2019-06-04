生日男友驚喜下跪求婚　夏于喬感動噴淚忘了說Yes

記者林奕如／台北報導

夏于喬和導演林書宇交往3年多，31日宣布已登記結婚，人妻今出席公視《噬罪者》首映，被問到婚禮十分隨性，她說：「不知道根本沒有討論過，本來我們拍婚紗、去登記結婚，一路都很隨性。」老公求婚是在她去年生日，她根本沒有預期，整個人大噴淚。

▲夏于喬、莊凱勛合作《噬罪者》。（圖／記者黃克翔攝）

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夏于喬談到去年生日，男友下跪求婚，她頓時間太驚訝，「我有請他先起來，因為嚇到還噴淚，還說不要開這種玩笑，但他堅持在我答應之前不起來，才發現原來我還沒say yes。」劇組莊凱勛、隆宸翰都已經當爸，兩人「爸爸經」聊不完，是否也想當媽？她秒回：「聽聽就好。」

▲ 《噬罪者》 上檔媒體記者會，全體演員出席。（圖／記者黃克翔攝）

夏于喬之前曾跟吳慷仁有過短命戀，恰好同門師弟曹晏豪現任女友鍾瑶，她的前男友是吳慷仁，形成複雜的感情蜘蛛網，被問結婚吳慷仁有給祝福嗎？她面露尷尬：「很久沒聯絡的朋友都有祝福，我忘了耶，那天臉書至少湧入200個祝福吧，沒有辦法一個一個回。」

▲隆宸翰、莊凱勛都已經當爸，喬喬馬上妙回：「聽聽就好。」（圖／記者黃克翔攝）

該劇以更生人為題材，莊凱勛演技大噴發，其中有一幕要詮釋受刑人習慣洗澡方式，就算回家也沒有改變，他直接背部全裸，屁屁被看光，不為了脫而脫，獲得激賞，首度和夏于喬合作，他說：「我對眼睛大的女演員有障礙，因為很有殺氣，但喬喬是漂亮外表下，內心住了大男孩。」夏于喬連忙虧：「你最有殺氣了啦！」