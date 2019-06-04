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皮了大半個人生！王小棣見證赤子之心：賀一航，安息了

記者林奕如／台北報導

賀一航大腸癌逝，享壽64歲。他演出經驗豐富，曾以《長不大的爸爸》潘慶豐一角，獲得金鐘獎戲劇節目男配角獎。2018年《20之後》飾演大樓管理員，和導演王小棣合作愉快，王小棣追憶：「賀一航，我的新朋友，安息了。算是嘻耍玩帥，皮了大半個人生吧，我剛好見證到他成熟溫柔，又還有赤子之心的這些日子。」

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▲賀一航《20之後》演出個性傳統保守的保全員「鄧伯」。（圖／公視提供）

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▲▼王小棣和賀一航合作《20之後》 。（圖／公視提供）

▲賀一航《20之後》演出個性傳統保守的保全員「鄧伯」。（圖／公視提供）

《20之後》導演王小棣表示， 「賀一航，我的新朋友，安息了。 他很勇敢地選擇了自癒的療法卻不高談闊論，說怕影響別人。他非常珍惜摯愛他的妻子，享有這些年深情喜悅健康的生活。我們在拍攝現場也都分享了他的幽默，他在劇中情境裡發揮的神采，和認真入戲給他帶來的放鬆和自在，他知道我們的上一代是同鄉後，總是叨叨地念著，戲殺青了就給我寄長輩圖。算是嘻耍玩帥，皮了大半個人生吧，我剛好見證到他成熟溫柔，又還有赤子之心的這些日子，我真的以為病痛早已被他甩得遠遠的、早沒了蹤跡，不是沒多久前還收到他寄的笑話嗎…太意外了。」

▲《長不大的爸爸》主演左起張書豪、賀一航、林美照、李佳穎 。（圖／公視提供）

▲《長不大的爸爸》主演左起張書豪、賀一航、林美照、李佳穎 。（圖／公視提供）

公視將重播賀一航參與演出作品： 公視主頻自6月17日起，每週一至週五上午9至11時，重播出《20之後》。 公視3台自6月10日起，每週一至週五下午2至3時重播《長不大的爸爸》。

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賀一航, 余天, 大腸癌, 六月, 酸甜之味, 長不大的爸爸, 李佳穎, 張書豪, 王小棣

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