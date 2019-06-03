張杰講錯結婚年份「哭認錯跪洗衣板」　網等看熱鬧…結果謝娜反應超閃！

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手張杰3月開始展開一連串的巡迴演唱會，1日舉行青島站時特地邀請小沈陽來當嘉賓，結果在HIGH聊新婚之夜的時候卻口誤把和謝娜結婚的年份講錯，被粉絲笑說「回家要跪算盤了」。

▲張杰和謝娜感情甜蜜幸福。（圖／翻攝自《妻子的浪漫旅行》微博）

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張杰1日在青島舉行演唱會，特別邀請小沈陽演唱歌曲《藍精靈》讓現場氣氛掀起高潮，唱完後再次大聊「張杰謝娜新婚之夜」的哏，沒想到他在聊到結婚年份的時候卻把2011年說成了2010年，影片一傳開都被粉絲笑說「回家要跪算盤了」、「杰哥糟了」。

▲張杰演唱會說錯和謝娜的結婚年份。（圖／翻攝自小沈陽微博）

然而，張杰一直到隔天才發現這件事情，一早就趕緊主動發微博認錯「啥也不說了，必須上搓衣板才能一解我心頭之痛，咱順便還能把衣服洗了」，最後還配上痛哭流涕的表情符號。不過謝娜非但沒有生氣，反而還投下一記超大的閃光彈：「確實2010年我就想嫁給你，2011年才娶我，煩人，什麼搓衣板，遙控器不換台了解一下。」

▲張杰、謝娜微博全文。（圖／翻攝自謝娜微博）

粉絲見到如此甜蜜的2人互動也都被感染，「實力護夫」、「本來那傻小子準備求婚就準備了一年啊」、「你們給我狠狠地幸福下去」、「神仙般的愛情」。