ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張杰講錯結婚年份「哭認錯跪洗衣板」　網等看熱鬧…結果謝娜反應超閃！

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手張杰3月開始展開一連串的巡迴演唱會，1日舉行青島站時特地邀請小沈陽來當嘉賓，結果在HIGH聊新婚之夜的時候卻口誤把和謝娜結婚的年份講錯，被粉絲笑說「回家要跪算盤了」。

▲▼張杰。（圖／翻攝自微博／張杰、謝娜）

▲張杰和謝娜感情甜蜜幸福。（圖／翻攝自《妻子的浪漫旅行》微博）

請繼續往下閱讀...

張杰1日在青島舉行演唱會，特別邀請小沈陽演唱歌曲《藍精靈》讓現場氣氛掀起高潮，唱完後再次大聊「張杰謝娜新婚之夜」的哏，沒想到他在聊到結婚年份的時候卻把2011年說成了2010年，影片一傳開都被粉絲笑說「回家要跪算盤了」、「杰哥糟了」。

▲張杰演唱會說錯和謝娜的結婚年份。（圖／翻攝自小沈陽微博）

▲張杰演唱會說錯和謝娜的結婚年份。（圖／翻攝自小沈陽微博）

然而，張杰一直到隔天才發現這件事情，一早就趕緊主動發微博認錯「啥也不說了，必須上搓衣板才能一解我心頭之痛，咱順便還能把衣服洗了」，最後還配上痛哭流涕的表情符號。不過謝娜非但沒有生氣，反而還投下一記超大的閃光彈：「確實2010年我就想嫁給你，2011年才娶我，煩人，什麼搓衣板，遙控器不換台了解一下。」

▲張杰、謝娜微博全文。（圖／翻攝自謝娜微博）

▲張杰、謝娜微博全文。（圖／翻攝自謝娜微博）

粉絲見到如此甜蜜的2人互動也都被感染，「實力護夫」、「本來那傻小子準備求婚就準備了一年啊」、「你們給我狠狠地幸福下去」、「神仙般的愛情」。

推薦閱讀

帶男友見偶像炎亞綸！　女粉絲一看合照酸了「我像個第三者」

帶男友見偶像炎亞綸！　女粉絲一看合照酸了「我像個第三者」

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

《101》爆紅練習生5年前上過《康熙》　「中文超流利」網驚：他出道過？

《101》爆紅練習生5年前上過《康熙》　「中文超流利」網驚：他出道過？

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

方志友中空照曝「超狂瘦身成果」！　牛仔褲一拉…驚呆整排藍勾勾

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張杰, 謝娜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 男友暴怒羞辱：妳去路上隨便給人X！　劉雨柔崩潰逃走「尾椎被打歪」
  2. 張杰講錯結婚年份「哭認錯跪洗衣板」　網等看熱鬧…結果謝娜反應超閃！
  3. 日男神來台拍戲被豬肉砸「黏黏的」BL劇正夯《好選喆》整集顧目珠專訪
  4. SJ結束9年兵役！　除了這2人「完整體」回歸：下半年推專輯
  5. 童年女神琳賽蘿涵回來了！　「時隔15年出新曲」自曝激美側拍
  6. 身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光
  7. BCW金曲落馬　首曝心聲「很訝異」
  8. 聲林之王林怡廷逆齡媽咪首曝光！　分享「自然美」秘訣
  9. 超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃
  10. 在韓「越式河粉」必吃這家！合井站排隊美食－LITTLE PAPA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366