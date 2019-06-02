帶男友見偶像炎亞綸！　女粉絲一看合照酸了「我像個第三者」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人炎亞綸在大陸人氣不斷飆升，所到之處皆吸引大批粉絲追星。其中有女粉絲帶男友來參加活動，更圓夢拍下3人合照，只是女粉絲看到照片後卻後悔了，因為她發現：「我像個第三者是怎麼回事？」

▲炎亞綸人氣飆升。（圖／翻攝自微博／炎亞綸）

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女粉絲的貼文造成網路轟動，原因是數天前帶男友去參加炎亞綸的活動，更順利拍到了合照，一看發現男友和偶像都剛好穿白襯杉，男友剛好把頭靠在偶像肩膀。她其實也被偶像攬肩，但是仍寫下：「合照的我像個第三者是怎麼回事，明明是3個人的電影，我卻不配擁有姓名？我後悔帶男朋友一起去了，回家跪搓衣板（怪自己長得太矮）。」

▲女粉絲帶帥男友見偶像炎亞綸，看到合照酸了。（圖／翻攝自微博）



▲炎亞綸同時攬著女粉絲和粉絲男友。（圖／翻攝自微博）

▲男友把頭靠在炎亞綸肩上。（圖／翻攝自微博）

網友笑虧「追星到頭來自己好像成了多餘的」、「為什麽我覺得男朋友的臉上洋溢著幸福的笑容呢」、「好奇該吃誰的醋」、「男友要跪搓衣板了」、「我愛豆真的是最會撩人。」同時炎亞綸還被封為「爹系愛豆（偶像）」，原因是把粉絲當作女兒看。

由於貼文、合照掀起廣大迴響，同時也引發議論，女粉絲再度發文，解釋拍合照的過程，「當時帶男朋友去見哥哥，哥哥很開心地祝福我們，告訴我們要互相好好地對待彼此，合照的時候也答應我們倆一起和他合照。男朋友覺得哥哥很親切，於是合照的時候是主動先靠的哥哥。」

▲女粉絲解釋合照原因。（圖／翻攝自微博）

▲炎亞綸對粉絲像照顧女兒，被封為「爹系愛豆」。（圖／翻攝自微博）