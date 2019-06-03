《101》爆紅練習生5年前上過《康熙》　「中文超流利」網驚：他出道過？

記者張筱涵／綜合報導

熱門韓綜《PRODUCE X 101》開播以來話題不斷，第四季不只練習生和曾出道偶像，也有許多外國人參賽。其中第一次表演競賽，練習生曹承衍（조승연）以獨特嗓音和穩健台風獲得高度肯定，而雖然節目中未提及，但他也曾以韓團UNIQ（유니크）出道，5年前還曾上過《康熙來了》。

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▲曹承衍現以樂華娛樂練習生身分參賽中。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官網）

曹承衍在《PRODUCE X 101》第一次表演競賽中被選為《LOVE SHOT》組，和曾以UP10TION出道成員金宇碩以豐富的舞台經歷迅速編好動線外，積極幫助其他比較跟不上進度的練習生，讓他們在導師評價中被盛讚為「真正的復仇者聯盟組」。

▲曹承衍在小組評價展現穩定唱功。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

雖然節目未提及，但曹承衍其實也以韓團UNIQ出道過，2014年還和成員們一起來台錄製經典節目《康熙來了》，和現在一樣個性相當活潑外，流利的中文也讓人驚豔，和洪都拉斯組爭辯自己選的女生照片和本人沒有差太多時，就一直爆出「除了眼睛都一樣」等中文字句，這些片段曝光後有很多現在才認識他的人才知道他的演藝圈史。

▲曹承衍曾上過《康熙來了》。（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）

事實上，曹承衍2014年和大陸成員周藝軒、王一博、李汶翰、南韓成員金聖柱組成5人男團以「UNIQ」出道後，隔年和Nathan、15&朴智敏組成創作團體M.O.L.A，2016年勇於挑戰《Show Me The Money 5》選秀節目，2018年以藝名WOODZ推出過多首單曲。

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▼曹承衍以UNIQ團員身分上《康熙來了》。（影片／取自我愛貓大YouTube，如遭刪除請見諒）

▼曹承衍擔任《LOVE SHOT》組主唱爆紅。（影片／取自Mnet K-POP YouTube，如遭刪除請見諒）