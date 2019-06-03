女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

記者李玟儀／綜合報導

《綜藝玩很大》日前官方曾透露有「2位美女隊長」，隨後揭曉答案是路嘉怡及愛紗。路嘉怡2日分享參與節目錄影的幕後祕辛，除了是臨時接到電話去救場之外，還揭露與製作人的關係。

▲路嘉怡首次錄《玩很大》。（圖／翻攝自路嘉怡臉書）

原來《玩很大》製作人是路嘉怡的先生，從開播至今，路嘉怡因為這層關係，基本上一集不漏的鎖定節目，她曾經跟老公提議參加節目，結果對方卻說：「不要啦，妳不適合。」吐槽她情緒太豐沛、運動神經差、協調性差，再加上遇到不熟的人容易害羞，基本上應該是和《玩很大》節目屬性絕緣。

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▲路嘉怡被老公評價協調性差、運動神經差等。（圖／翻攝自路嘉怡YouTube）

沒想到因為丁噹拍MV受傷的關係，原本安排好的錄影行程不得已做調整，當時製作單位苦尋不到能在早上8點現身、過夜錄影的人，最後製作人只好找上枕邊人。路嘉怡還原當下狀況，在睡夢中接到老公的電話，口氣非常嚴肅：「妳願意來嗎？」

▲▼路嘉怡救火《玩很大》。（圖／翻攝自路嘉怡YouTube）

那個瞬間路嘉怡坦言「內心驚嚇多過於一切」，平時的她不管做什麼都需要準備的時間，不管是心情或是一切事前準備工作，但這次來得太突然了，不過一想到先生當時的處境，她問對方：「你應該是走投無路才會打給我吧！」在沒有任何拒絕理由的狀況下，她現身節目了。

經歷過錄影後，路嘉怡更確認一件事，在錄影過程中「每一關跟每一關中間，你都不知道下一關是什麼，也不知道車子要把你帶去哪，不知道接下來會遇到什麼挑戰，也不知道有什麼懲罰，能知道的就是時間一分一秒在過去，你們這隊得了幾顆球。」

▲路嘉怡感謝小鬼、風田、陳大天。（圖／翻攝自路嘉怡YouTube）

結果事後路嘉怡向老公問起自己在節目中的表現，竟然得到兩個字「愚勇」，她傻眼盡心盡力錄節目，卻只獲得愚勇的評價，雖然老公給了不怎麼樣的評論，但她還是為節目宣傳，更特別感謝同隊隊員小鬼、風田以及陳大天，「三大巨塔讓姐非常有安全感！」