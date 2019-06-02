峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

記者潘慧中／綜合報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊中的人氣女孩，天使臉孔和魔鬼身材立刻引發各界矚目，她近日上《綜藝大熱門》的直播節目，和人氣直播主小咪（林珮珊）PK舞技，她跳到一半突然背對鏡頭脫掉T恤，讓不少粉絲又驚又喜：「太犯規了！」

▲▼峮峮身材火辣。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



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峮峮準備一段「女孩起床囉」的舞蹈，只見她開場以白色素T和短褲現身，慵懶地躺在床上辣露蜜大腿，隨著輕快旋律，她起身站到舞台中央開始跳舞，軟萌笑容加上俏皮動作，瞬間融化一票男網友的心。

▲峮峮一開場慵懶地躺在床上。（圖／翻攝自Facebook／綜藝大熱門）



令人驚喜的是，峮峮跳到一半突然轉變不同的曲風，她轉身背對鏡頭脫掉白上衣，大方辣出內搭的條紋背心，吳宗憲和陳漢典看了都忍不住驚呼：「這就對了嘛！」Lulu則是驚訝到睜大眼睛、拉長人中。

▲峮峮突然脫掉上衣，讓主持人都看傻了。（圖／翻攝自Facebook／綜藝大熱門）



背心的貼身剪裁完美襯托出峮峮的豐滿上圍，隨著舞蹈擺動，一往前傾就讓人窺見深溝，晃動畫面更是讓網友不斷重播。事實上，峮峮過去是《大學生了沒》的固定班底，也曾上過《你猜你猜你猜猜》與《全民大笑花》等節目，2016年正式成為中華職棒兄弟象啦啦隊Passion sisters隊員，活潑開朗的氣息吸引一票網友追蹤。

▲綜藝大熱門臉書直播影片，約從01：36：29分開始。（影／取自Facebook／綜藝大熱門）